Phụ nữ Lũng Táo giúp nhau phát triển kinh tế

BHG - Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Phụ nữ huyện Đồng Văn chú trọng triển khai. Trong đó, nổi bật là những mô hình phát triển kinh tế của chị em phụ nữ xã Lũng Táo.

Có mặt tại lớp dạy cắt may trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Mông tại trụ sở xã Lũng Táo, chúng tôi thấy rõ trên gương mặt học viên ai nấy đều tươi tắn; ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác may của giáo viên với mong đợi sớm học được nghề. Lớp cắt may trang phục truyền thống xã Lũng Táo hiện có 35 học viên, được duy trì đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mỗi khóa học kéo dài khoảng 2 tháng, đảm bảo cho học viên sử dụng thành thạo máy may, may được sản phẩm đẹp. Lớp được mở ra với mong muốn giúp đỡ phụ nữ có nghề ổn định, tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Chị Vừ Thị Say, hội viên Phụ nữ xã Lũng Táo, là người có kinh nghiệm may mặc nhiều năm, tham gia hướng dẫn học viên trong lớp chia sẻ: Chị em trong xã trước đây chỉ biết làm nông, hầu hết sau vụ ngô đều không có việc làm. Khi được cán bộ phụ nữ huyện gợi ý mở các lớp dạy nghề, cán bộ Hội Phụ nữ xã đã lựa chọn mở lớp dạy cắt may vì nhận thấy hiệu quả thiết thực: Vừa giúp chị em có công việc ổn định, đồng thời, giúp giữ gìn nghề truyền thống của đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, hầu hết học viên đều biết may cơ bản, chỉ cần hướng dẫn sử dụng máy may là có thể làm được. Sản phẩm được bán tại các chợ phiên của xã, các xã lân cận như Sà Phìn, Phố Bảng... khá thuận lợi. Từ tháng 10 - 12 hàng năm là thời điểm bán được nhiều hàng nhất, mỗi phiên chợ chị em có thể bán được 15 – 20 triệu đồng. Đối với những chị em may tranh thủ vào thời gian rảnh rỗi cũng có thêm thu nhập từ 2-3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện, Chi hội Phụ nữ xã Lũng Táo có 588 hội viên, hầu hết là dân tộc thiểu số, không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, việc quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong xã tham gia phát triển kinh tế gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Thông qua các hình hình thức: Hỗ trợ vốn vay Ngân hàng chính sách; xây dựng quỹ tiết kiệm cho hội viên nghèo vay không tính lãi đã giúp đỡ nhiều chị em có động lực vươn lên. Đồng thời, cán bộ hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống gia đình các hội viên được nâng lên, đóng góp tích cực cho các phong trào của thôn, xã.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Nhuần, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lũng Táo, cho biết: Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, phụ nữ hầu hết đều không có việc làm, không có thu nhập ổn định. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch mở các lớp dạy nghề; phối hợp mở các lớp dạy trồng trọt, chăn nuôi để hội viên có cơ hội lựa chọn những nghề phù hợp. Hướng dẫn chị em tận dụng những lợi thế của địa phương như phát triển các mô hình chăn nuôi lợn, gà, dê; tham gia các lớp may mặc, thêu, dệt trên vải lanh,… Bên cạnh đó, phụ nữ trong xã cũng tích cực góp công, góp sức chung tay xây dựng Nông thôn mới, như: Tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường nông thôn, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”,… Cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội Phụ nữ huyện, đến nay nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo, một số chị trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

My Ly