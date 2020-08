Nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp của Đồng Văn đạt cao

BHG - Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu đề ra, huyện Đồng Văn đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất với phát triển “3 cây, 4 con”. Đồng thời, ban hành các nghị quyết chuyên đề, có chương trình thực hiện cụ thể theo từng năm, qua đó đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, với nhiều sản phẩm chất lượng.

Chợ bò xã Sà Phìn.

Bước vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp, huyện xác định rõ những khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo phát triển nền nông nghiệp sạch, ưu tiên đảm bảo an ninh lương thực; thực hiện các mô hình trình diễn, tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho nông dân… Đến nay, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 650,7 tỷ đồng, tăng 47,05% so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực đạt 2,8 vạn tấn, bình quân lương thực đạt 358 kg/người/năm, đạt 100% nghị quyết; giá trị sản xuất đạt 34,6 triệu đồng/ha đất canh tác, tăng 9,84% so với năm 2015, vượt 1,17% so với chỉ tiêu nghị quyết. Huyện đã ban hành nghị quyết với quan điểm phát triển chăn nuôi toàn diện, đa dạng, tạo khâu đột phá, phát triển các loại con giống bản địa giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh. Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để phát triển đàn bò, ong mật; thẩm định, phê duyệt cho 869 hộ dân, HTX vay vốn, với kinh phí gần 70 tỷ đồng. Cùng đó, huyện triển khai quyết liệt công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho đàn bò, ủ chua thức ăn cho gia súc và trở thành điểm sáng áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Tính đến đầu năm 2020, toàn huyện TTNT được 4.458 con gia súc, ủ chua cỏ đạt 27.389,8 tấn.

Người dân xã Phố Cáo trồng rau trái vụ.

Đặc biệt, huyện khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Qua đó, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày một mở rộng, có sự đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, chế biến sâu các mặt hàng nông sản, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX đã chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thành công thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tiêu biểu như: HTX Thành Công, thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn với sản phẩm Ớt gió ngâm tỏi; HTX Dịch vụ tổng hợp toàn thôn Séo Lủng B, xã Sảng Tủng với sản phẩm rau Bắp cải trái vụ; HTX Nông - lâm nghiệp Hoa Đá, thị trấn Đồng Văn với sản phẩm trưng cất rượu, chế biến trà từ hạt Tam giác mạch đắng; HTX Dịch vụ tổng hợp Sà Phìn với sản phẩm thịt bò khô; HTX Phong Hưởng, Trường Anh với sản phẩm mật ong Bạc hà...

Từ sự chỉ đạo quyết liệt, cùng giải pháp phù hợp, nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả cao. Đây sẽ là những động lực, cơ sở thực tiễn để huyện đề ra nhiệm vụ mới cho giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC