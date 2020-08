Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản: Vượt thách thức, đón thời cơ

BHG - Nhiệm kỳ qua, mặc dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá bán sản phẩm kim loại giảm sâu; cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực khoáng sản có nhiều thay đổi; trình độ chuyên môn của người lao động còn nhiều hạn chế… nhưng, Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất – kinh doanh.

Công nhân luyện Antimon Mậu Duệ. Ảnh: Tư liệu

Chi bộ Công ty hiện có 28 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã triển khai thực hiện học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm bằng các nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Công ty, như: Tích cực vận dụng cơ chế, chính sách để phát triển; ứng dụng KHKT mới vào sản xuất; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, đảng viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ sức khỏe người lao động; ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Hằng năm, Chi bộ xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tập thể và chương trình hành động của từng cá nhân; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ được phân công để bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.

Song song với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2015 – 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 509,7 tỷ đồng, mức tăng bình quân đạt 5,47%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 116 tỷ đồng, mức tăng bình quân đạt 2,25%/năm. Nộp ngân sách nhà nước 104,9 tỷ đồng, tăng bình quân 7,5%/năm. Năng suất lao động bình quân đạt 3,517 tấn kim loại/lao động/năm. Hằng năm đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty giao. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10.870.000 đồng/người/tháng, đạt 108,7% nghị quyết. 100% cán bộ, công nhân lao động được ký hợp đồng lao động và nộp BHXH, BHYT, BHTN; người lao động được khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường, như: Xây dựng bãi thải số I mỏ Mậu Duệ; trồng rừng ở các khu vực chưa khai thác; đắp đập tạo hồ chứa nước điều hòa khí hậu khu vực và thả cá bảo vệ môi trường lòng hồ; xây dựng công trình xử lý nước sau đập hạ lưu của bãi thải số I, trạm xử lý khí thải của nhà máy luyện; thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh nguồn bụi, tiếng ồn đảm bảo môi trường sản xuất an toàn cho công nhân.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Công ty đặt mục tiêu: Mức tăng trưởng bình quân về lợi nhuận đạt từ 5%/năm trở lên; sản lượng sản xuất phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm; thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường; nộp thuế đầy đủ; đảm bảo thu nhập bình quân người lao động đạt 14 triệu đồng/tháng trở lên; 100% cán bộ đảng viên, người lao động được quán triệt, học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công ty đạt danh hiệu: Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cụ thể hóa mục tiêu này, Chi bộ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất; xây dựng các dự án đầu tư chiến lược mang tính đột phá để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

AN GIANG