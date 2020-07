Vững vàng nơi biên cương

BHG - Là một trong những xã biên giới đầu tiên về đích Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ xã Xín Mần (Xín Mần) tiếp tục bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quyết tâm nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có mặt tại xã Xín Mần để cảm nhận sự thay đổi của các thôn, bản; từ những tuyến đường liên thôn thông suốt và môi trường vệ sinh được đảm bảo,… đó là thành quả của công cuộc xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây. Để có được sự thay đổi trên mảnh đất biên cương này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã đồng thuận, dồn sức hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM từ năm 2018.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Mần làm nhà cho hộ nghèo, thôn Tả Mù Cán.

Quyết tâm giữ vững các tiêu chí nâng cao, Đảng bộ xã đã đề ra các phương án phát triển KT – XH phù hợp với địa phương; với địa hình đồi núi, khí hậu khắc nghiệt nên mọi hoạt động sản xuất, chăn nuôi gặp không ít khó khăn... Nhờ các chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế của địa phương cả về cây, con giống nên đã tạo ra nhiều hướng đi mới, giúp người dân tăng nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Tổng diện tích gieo trồng của xã đến năm 2020 là 575,3 ha, so với Nghị quyết đạt 101,9%, tăng 29,2 ha so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 1.249,7 tấn, tăng 90,5 tấn so với năm 2015. Lương thực bình quân đạt 897 kg/người/năm; so với nghị quyết tăng 65 kg/người/năm. Trong tổng số 21 chỉ tiêu, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 95,23%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020 là 36,637 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 90,3 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 8,6 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 40 triệu/năm; thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm.

Đồng chí Thèn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Xín Mần, cho biết: Để giữ vững các chỉ tiêu KT - XH và đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương; trong nhiệm kỳ tiếp theo, xã đã đề ra những phương án, kế hoạch giữ vững các tiêu chí để thực hiện các tiêu chí nâng cao. Ban lãnh đạo xã nhận định có hai tiêu chí khó khăn nhất để giữ vững, gồm: Tiêu chí thu nhập và tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường. Để hai tiêu chí trên được duy trì, xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu, mận tam hoa, chè ngọt; cùng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa để tăng thu nhập cho người dân. Đối với tiêu chí vệ sinh môi trường, ngoài kết hợp tuyên truyền, vận động bà con tích cực thực hiện lối sống mới, xã cũng sẽ xây dựng các tổ, nhóm để kiểm tra và cùng người dân vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống để tạo thói quen trong cuộc sống.

Xác định công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng nhưng cũng không ít khó khăn; xã đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, từng bước xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ của xã vững mạnh toàn diện.

Là nơi đóng chân của Đồn Biên phòng Xín Mần, cấp ủy, chính quyền xã luôn phối hợp với Đồn thường xuyên tuần tra đường biên, cột mốc; tu sửa và phát dọn đường tuần tra... Trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19 vừa qua, công tác phối hợp tuần tra đường biên, mốc giới càng được đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt. Với quyết tâm phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng ngày đêm chốt chặn vững chắc trên các đường mòn, lối mở nơi biên cương. Có mặt tại chốt chặn tại Mốc 196 mới thấy được những khó khăn, vất vả và quyết tâm phòng dịch của CBCS nơi đây; dù gian khổ đến đâu, CBCS biên phòng vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ và trở thành lá chắn nơi biên giới trong công cuộc chống dịch lâu dài. Trước tình hình mới của bệnh dịch, UBND xã Xín Mần đã duy trì lực lượng dân quân phối hợp với CBCS biên phòng canh giữ 24/24 giờ ở 4 chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn.

Để an ninh biên giới được đảm bảo, xã phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Mần tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo rà soát trên tuyến biên giới được phụ trách. Theo đó, giao cho 2 thôn, bản đăng ký tự quản 3,250 km/4,772 km đường biên giới; có 3 hộ đăng ký tự quản 1,522/4,773 km với 7 cột mốc chính, 2 cột mốc phụ. Duy trì giao ban, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng với Đảng ủy 4 xã biên giới nhằm trao đổi thông tin kịp thời và xử lý các vụ việc phát sinh. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng và các xã giáp ranh, đẩy mạnh giao lưu đối ngoại với phía bạn theo quy định của nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân và giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa tại Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Xín Mần, cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống xảy ra. Quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn với các quy ước, hương ước ở thôn, bản. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh ngăn chặn kịp thời làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: Trọng Toan