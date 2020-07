Thuận Hòa khởi sắc sau một nhiệm kỳ

BHG - Là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện Vị Xuyên, với lợi thế gần trung tâm thành phố Hà Giang, có đường giao thông thuận lợi và nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông, lâm, thủy sản, du lịch; nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Diện mạo kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.

Người dân xã Thuận Hòa đẩy mạnh chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập.

Đảng bộ xã Thuận Hòa hiện có 365 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển KT – XH dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó lấy chất lượng đời sống của nhân dân làm thước đo cho các chỉ tiêu của Đại hội. Với lợi thế về kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng tâm, tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo đề án của tỉnh, huyện, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng. Chú trọng vận động nhân dân áp dụng các giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch. Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 3.542,29 tấn, tăng 359,29 tấn so với năm 2015. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 60 triệu đồng/ha, tăng đáng kể so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh việc đẩy mạnh gieo trồng các loại cây truyền thống, xã đã vận động nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, tổng đàn gia súc có 2.844 con, gia cầm 45.396 con, tăng 24,3% so với năm 2015.

Tận dụng diện tích mặt nước trên 50 ha của lòng hồ Thủy điện Sông Miện 5, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền đã vận động các hộ dân xây dựng lồng bè để nuôi thả nhiều loại cá thương phẩm giúp nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn xã có hơn 60 lồng nuôi cá. Trong đó, Chương trình CPRP hỗ trợ cho nhóm sở thích nuôi cá lồng được 110 triệu đồng/20 lồng cá, còn lại người dân và doanh nghiệp đầu tư, mở rộng. Các giống cá thương phẩm được người dân lựa chọn nuôi thả như: Lăng, Trắm, Chép, Bỗng, Rô phi đơn tính… Với nguồn nước sạch, dòng chảy ổn định, luôn được lưu thông là điều kiện thuận lợi để cá lồng sinh trưởng, phát triển tốt. Chất lượng thịt cá thơm ngon, săn chắc nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bán giao động từ 50 – 250 nghìn đồng/kg tùy từng loại cá, đem lại lợi nhuận trung bình từ 50 – 100 triệu đồng/năm cho các hộ nuôi cá lồng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản, Thuận Hòa có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch – dịch vụ. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, trong lành cùng hang động hùng vỹ và tiềm năng du lịch lòng hồ thủy điện, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực du lịch hang động, du lịch lòng hồ trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có 48 hộ kinh doanh dịch vụ - du lịch. Các thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản và Du lịch sinh thái của xã đã đầu tư nhà nổi dùng làm nhà hàng ẩm thực, có thể phục vụ 60 du khách/lần; 10 chiếc thuyền gắn máy, 6 thuyền chèo tay phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn quang cảnh lòng hồ của du khách.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cũng được cấp ủy, chính quyền xã triển khai đến từng thôn, bản, hộ gia đình trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay, nhân dân đã hiến trên 3.000 m2 đất, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và trên 5.000 ngày công lao động để mở mới và bê – tông hóa các tuyến đường liên thôn, nội đồng, kiên cố hóa 10,25 km kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn và phòng lớp học các điểm trường. Hiện nay, xã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống từng bước được cải thiện. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 24,5 triệu đồng, tăng 8,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn được duy trì, phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 41% tổng số hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 20,74% so với đầu nhiệm kỳ.

Những kết quả đạt được đã tạo dấu ấn cho một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ xã Thuận Hòa. Đồng thời, tạo động lực, quyết tâm để Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đưa KT – XH địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG