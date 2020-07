Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm 2020

BHG - Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid – 19 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển KT – XH của tỉnh, nhiều chỉ tiêu có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn quyết tâm giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7% trong năm nay.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhộn nhịp trở lại.

Khó khăn chồng chất…

Trong 6 tháng đầu năm, cùng với tác động của đại dịch Covid – 19, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm đạt 5.943,9 tỷ đồng, tăng 0,43% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 7% của cả năm 2020. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển KT – XH có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt 4.648,7 tỷ đồng, giảm 20,41% so với cùng kỳ; công nghiệp – xây dựng giảm 3,38%; lâm nghiệp giảm 6,33%; bán buôn bán lẻ giảm 4,8%; vận tải kho bãi giảm 11,79%; lượng khách và doanh thu du lịch sụt giảm mạnh, 6 tháng đầu năm, lượng khách đến tỉnh chỉ đạt 258,7 nghìn lượt người, giảm 61% so với cùng kỳ... Ngoài ra, tình tình thời tiết cực đoan cũng đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 43 tỷ đồng.

Nông dân xã Phương Tiến (Vị Xuyên) chăm sóc mạ, chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa.

Dự báo những tháng cuối năm, tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, như: Về thu ngân sách nhà nước, nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn về tài chính làm giảm số thu nộp ngân sách; hoạt động xuất, nhập khẩu gặp khó khăn do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát người và phương tiện xuất, nhập cảnh dẫn đến tốc độ thông quan hàng hóa bị kéo dài; giá trị sản xuất công nghiệp có thể bị giảm so với kế hoạch do một số nhà máy vẫn đang dừng hoạt động, một số doanh nghiệp hoạt động nhưng đang gặp khó khăn trong sản xuất và số lượng hàng tồn kho lớn như ván ép, gỗ bóc, chè. Ngoài ra, thời tiết hiện đang vào mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa đá, gió lốc, sạt lở đất và tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% trong năm nay, với quy mô kinh tế của tỉnh như hiện nay thì thực hiện cả năm 2020 sẽ phải đạt 14.967 tỷ đồng (tăng thêm 979 tỷ đồng so với năm 2019); trong điều kiện 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 0,48% thì 6 tháng cuối năm cần đạt mức tăng 11,82%. Đối với từng lĩnh vực cần thực hiện cụ thể trong 6 tháng cuối năm là: Nông, lâm nghiệp, thủy sản cần tăng 5,91%; công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 18,09%; dịch vụ tăng 13,34%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 8,91%. Như vậy, việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2020 là thách thức rất lớn với tỉnh trong những tháng còn lại.

Phục hồi kinh tế

Trong khó khăn, thách thức, tỉnh ta vẫn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế đó là các gói hỗ trợ, khôi phục kinh tế đang phát huy tác dụng; tình hình kinh doanh dịch vụ, thương mại đã có dấu hiệu khả quan; nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân có chiều hướng tăng cao. Cùng với đó, các chủ đầu tư đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; các dự án thu hút ngoài ngân sách có quy mô lớn được tiếp tục triển khai…

Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn, thách thức, tỉnh ta quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020, trong đó nỗ lực đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% trong năm nay. UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản, phương án phát triển KT – XH những tháng cuối năm, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho từng chỉ tiêu, lĩnh vực. Cụ thể, đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp tập trung thực hiện tốt các giải pháp thâm canh, chỉ đạo khung thời vụ khép kín, tăng cường sử dụng giống mới năng suất cao, xây dựng phương án cải tạo đất nhằm đảm bảo tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 40 vạn tấn; tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 7.000 tỷ đồng năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tập trung nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực phối hợp giải quyết khâu nguyên liệu đầu vào, hàng tồn kho đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp. Đôn đốc chủ đầu tư các dự án thủy điện đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp tháo gỡ khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng. Phấn đấu đến quý IV có thêm 4 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp trên 60 tỷ đồng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư vào tỉnh triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ. Giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2020, ưu tiên các dự án có thể tạo ra nhiều việc làm nhằm giải quyết vấn đề lao động dôi dư sau dịch, đặc biệt là lao động khu vực nông thôn. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, triển khai nhiều chính sách thu hút khách du lịch nội địa đến với Hà Giang.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động đón thời cơ cùng những giải pháp căn cơ được đưa ra và đang được các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện, tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, cùng các địa phương trong cả nước đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid - 19.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG