Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

BHG - Ngày 10.7, Sở Công thương phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT). Tham dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố.

Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu 2 chuyên đề về: Tự do thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh HNKTQT; tiến trình tham gia FTA và các liên minh thuế quan của Việt Nam trong thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu được tiếp thu kinh nghiệm từ các chuyên gia, trao đổi thảo luận để làm sáng tỏ những nhiệm vụ liên quan đến HNKTQT tại địa phương và đơn vị; cơ hội, thách thức với cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh, thành phố và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, tìm hiểu tác động của các Hiệp định Thương mại tự do và xu hướng phát triển; từ đó chủ động điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển của đơn vị phù hợp, giảm thiểu rủi ro, thách thức do HNKTQT mang lại. Góp phần hỗ trợ tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh để phát triển KT-XH địa phương.

Tin, ảnh: Lê Hải