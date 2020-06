Trưởng thôn Lục Văn Tính tận tụy với công việc

BHG - Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Nà Trà, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) từ đầu năm 2020; anh Lục Văn Tính (sinh 1976) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như tận tụy với nhân dân. Không chỉ gương mẫu, trong các phong trào thi đua, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trong thôn phát triển các mô hình kinh tế mới, hiệu quả; giúp người dân cải thiện đời sống và xây dựng Nông thôn mới.

Anh Lục Văn Tính (trái) kiểm tra sự sinh trưởng của giống lúa chất lượng cao ĐS3.

Ở tuổi đôi mươi, chàng trai Lục Văn Tính quyết định xin nhập ngũ để rèn luyện bản thân. Sau 3 năm tôi luyện và hoàn thành nghĩa vụ quân sự; anh Tính được xuất ngũ, trở về quê hương năm 1999. Được sự ủng hộ, động viên, hỗ trợ của gia đình; anh vừa tích cực phát triển kinh tế gia đình, vừa nhiệt tình tham gia các phong trào, công tác xã hội tại địa phương. Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm cao trong công việc; từ năm 2000 đến nay, anh Tính đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Cựu chiến binh kiêm công an viên thôn Nà Trà. Từ đầu năm 2020, anh được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Dù ở vị trí nào, anh cũng luôn phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, nhiệt tình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thôn Nà Trà hiện có 144 hộ dân với 634 khẩu; trong đó, dân tộc Nùng chiếm 62%, còn lại là dân tộc Kinh, Tày. Để làm tốt công tác dân vận, anh Tính thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình lao động sản xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Trước khi triển khai công việc, anh cùng lãnh đạo thôn tổ chức bàn bạc dân chủ, công khai; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân thôn Nà Trà đã đóng góp 2.750 ngày công và hơn 25 triệu đồng làm 3.800 m đường bê tông liên thôn, liên xóm và bê tông hóa 90% các tuyến kênh mương phục vụ nước sản xuất. Cuối năm 2019, anh Tính đã vận động bà con góp sức phát dọn, đắp lề đường được 1.500 m đường liên thôn, chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, anh thường xuyên cùng cán bộ thôn đi tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện, tổng diện tích gieo trồng hằng năm của thôn Nà Trà là 100,5 ha; trong đó, 57 ha đất được cấy giống lúa thuần chất lượng cao ĐS3 và 5,7 ha mía đường thương phẩm với 11 hộ tham gia. Bà con trong thôn đã tích cực ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu; đến nay, tổng đàn trâu của thôn duy trì gần 200 con. Thu nhập bình quân hiện nay của người dân thôn là 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,16%, số hộ khá, giàu chiếm 32,6%.

Ngoài vai trò Trưởng thôn, anh Tính còn đảm nhiệm Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản; anh luôn chủ động phối hợp với Công an xã và các thành viên trong Tổ an ninh tự quản tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như kịp thời hòa giải, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhờ vậy, người dân trong thôn ngày càng đoàn kết, nhiều năm liền thôn không có mâu thuẫn hay khiếu kiện vượt cấp; tình hình an ninh trật tự ổn định, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt trên 80%. Chủ tịch UBND xã Linh Hồ, Hà Văn Nguyên, cho hay: “Mặc dù anh Lục Văn Tính mới đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Nà Trà, nhưng anh luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc, nhiệt tình và hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Với uy tín của mình, mọi hoạt động, phong trào của địa phương đều được anh triển khai đến người dân một cách hiệu quả”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ