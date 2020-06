Hội thảo nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trên cây lúa

BHG - Sáng 3.6, tại xã Vĩ Thượng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với huyện Quang Bình tổ chức Hội thảo tuyên truyền nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) trên cây lúa. Mô hình nằm trong hợp phần 3 thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang năm 2019 - 2020. Tham dự có đại diện Ban Quản lý T.Ư các dự án thủy lợi (Bộ NN&PTNT); đại diện các ngành liên quan và các hộ dân tham gia mô hình.

Các đại biểu tham quan mô hình CSA thâm canh lúa cải tiến sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Vĩ Thượng.

Mô hình CSA trên cây lúa vụ Đông - Xuân năm 2019 - 2020 ở huyện Quang Bình có quy mô 292 ha và 1.160 hộ tham gia. Trong đó, có 192 ha lúa thuần chất lượng cao Thiên ưu 8 tại các xã Tân Trịnh, Bằng Lang; 100 ha lúa lai HKT99 tại xã Vĩ Thượng. Nhà nước hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón vi sinh, chế phẩm xử lý gốc rạ, phần còn lại do hộ dân đối ứng. Người dân được tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp IPM, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI. Qua thực tế cho thấy, khi được đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt hơn, hạn chế được sâu bệnh hại, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Năng suất lúa Thiên ưu 8 đạt 55 tạ/ha; lúa lai HKT 99 đạt 69 tạ/ha, cao hơn nhiều so với năng suất lúa thuần đại trà. Lợi nhuận trung bình đạt 25 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế tăng 25% so với trước khi xây dựng mô hình. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi nên sâu bệnh gây hại như: Bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn đã làm cho một số diện tích lúa không cúi, ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Hội thảo thu hút nhiều ý kiến thảo luận giúp nông dân có suy nghĩ tích cực hơn trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật mới vào canh tác, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng lúa, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng nước tưới cho sản xuất, cải tạo đất, hạn chế đốt rơm rạ. Đây là cơ sở quan trọng để nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện Quang Bình trong những mùa vụ tới.

Tin, ảnh: M.LAN - Đ.TÂM