Chiều 29.6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng, thiên tai, giông lốc, mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân… khiến nhiều lĩnh vực sản xuất có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ, một số lĩnh vực chậm triển khai do phải tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm đạt 5.943,9 tỷ đồng, tăng 0,43% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 5,03% của 6 tháng đầu năm 2019 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 7% của cả năm 2020. Trong đó, một số lĩnh vực và nhóm ngành mức tăng trưởng giảm như: Công nghiệp – xây dựng giảm 3,38% so với cùng kỳ; thuế và trợ cấp sản phẩm giảm 1,89%; lâm nghiệp giảm 6,33%; bán buôn bán lẻ giảm 4,8%; vận tải kho bãi giảm 11,79%; thực hiện vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.648,7 tỷ đồng, giảm 20,41%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 27,54%; lượng khách du lịch đến tỉnh giảm mạnh với 258,7 nghìn lượt người, giảm 61% so với cùng kỳ...

Dù các cấp, các ngành có nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch và nỗ lực, cố gắng thúc đẩy phát triển KT – XH giúp một số lĩnh vực tăng trưởng khá nhưng không cải thiện được tốc độ tăng trưởng chung của các nhóm ngành và GRDP như: Ngành nông nghiệp tăng 3,62%, thủy sản tăng 10,4%, giáo dục và đạo tạo tăng 5,85%, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 6,91%, công nghiệp khai khoáng tăng 11,31%... Theo dự báo của Cục Thống kê, trong 6 tháng cuối năm tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2020, 6 tháng cuối năm mức tăng cần đạt 11,82%. Riêng một số lĩnh vực như nông – lâm nghiệp – thủy sản cần tăng 5,91%; công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 18,09%; dịch vụ tăng 13,34%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 8,91%.

Một số giải pháp tăng trưởng được Cục Thống kê đề xuất như: Tập trung chỉ đạo thâm canh, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Xuân, chăm sóc tốt và chuẩn bị thị trường tiêu thu cho niên vụ Cam 2020 – 2021; tạo điều kiện cho các nhà máy thủy điện đang hoạt động, đồng thời tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp đưa Thủy điện sông Lô 6 và sông Chảy 3 sớm đi vào hoạt động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư đúng tiến độ; giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2020; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, có thêm nhiều chính sách thu hút du lịch nội địa đến tỉnh. Chỉ đạo giải ngân gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân, kích thích tiêu dùng…

