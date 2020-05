Xín Mần chăm sóc hoa màu vụ Xuân

BHG - Vụ Xuân năm 2020, huyện Xín Mần gieo cây trên 5.675 ha, trong đó diện tích lúa gieo cấy 1.092,9 ha tâp chung ở các xã phía Nam Quảng Nguyên, Khuôn Lùng, Nà Chì. Cơ cấu giống lúa lai đạt 760,4 ha, chiếm 70%, tập chung các loại Nghị ưu, VL 20; giống lúa thuần chiếm 30%. Diện tích ngô gieo cấy vụ Xuân đạt 2.423 ha, cơ cấu giống ngô lai NK4300, VN 885, và các giống CP 989, CP 999, NK 66. Các loại rau, đậu tương tổng diện tích 2.160 ha trên toàn huyện.

Bà con thôn Cốc Tủm, xã Bản Díu chăm sóc cây ngô.

Theo nhận định của lãnh đạo UBND huyện, vụ Xuân năm nay diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ các năm trước, nguyên nhân do lực lượng lao động tại chỗ tăng cao do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. Để đảm bảo hoa màu phát triển tốt, cho năng xuất cao, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tư vấn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh cho bà con. Trong thời gian cây trồng sinh trưởng có xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng ở lúa, sâu keo mùa thu trên cây ngô ở một số xã nhưng được bà con kiếm soát tốt không để lan rộng. Riêng 451 ha ngô bị ảnh hưởng bởi mưa đá, gió lốc trên địa bàn các xã Bản Díu, Xín Mần đã được bà con thu hái về phục vụ chăn nuôi và chuẩn bị giống để tái sản xuất.

Tin, ảnh: Trọng Toan