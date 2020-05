Thành phố Hà Giang nỗ lực giảm thiểu tác động của dịch Covid – 19

BHG - Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội; thành phố Hà Giang đã chủ động triển khai các giải pháp cấp bách để thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống cho người dân.

Khách sạn Huy Hoàn, phường Nguyễn Trãi đóng cửa do dịch COVID-19.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KT – XH và đời sống người dân trên địa bàn thành phố. Trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 316,8 tỷ đồng, giảm 3,53% so với tháng trước, giảm 5,91% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 52,96 tỷ đồng, giảm 8,2% so với tháng trước, giảm 17,55% so với cùng kỳ năm trước. Có 8 doanh nghiệp giải thể, 50 doanh nghiệp, 4 HTX và 1.003 hộ hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động; trong đó, 38 doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Lượng khách du lịch đạt 1.904 lượt, giảm 73,2% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 16,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp thực hiện 67,5 tỷ đồng, giảm 2,46% so với tháng trước, giảm 8,66% so với cùng kỳ. Các cơ sở sản xuất, chế biến chè tuy đã hoạt động trở lại, tuy nhiên, đầu ra gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu tạm dừng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 28,4 tỷ đồng, giảm 4,38% với tháng trước, giảm 9,84 so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa, thể thao có 29 cơ sở bị thiệt hại với số tiền trên 876 triệu đồng; lĩnh vực du lịch có 94 cơ sở bị thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng. Toàn thành phố có 71 lao động tại các trường công lập bị tạm giãn, hoãn hợp đồng; 9 nhóm trẻ tư thục bị ảnh hưởng; 22 lao động bị chấm dứt hợp đồng; 5.977 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản; bồi thường,... đều chậm tiến độ.

Thành phố Hà Giang chi hỗ trợ người có công xã Phương Thiện bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy KT – XH phát triển; UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19; tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện dịch bệnh; cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp cung ứng vật tư theo giá thông báo, niêm yết giá công khai, không tăng giá đảm bảo cho sản xuất. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09.4.2020 của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Phối hợp với Ủy ban MTTQ vận động ủng hộ phòng, chống dịch; rà soát, lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch trong diện được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ đạo các trường học khuyến khích giáo viên linh hoạt ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm Vnedu Teacher, Gmail, Zalo, facebook,... để giao bài cho học sinh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng, cho biết: “Hiện nay, dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân đang dần trở lại bình thường; tuy nhiên, thành phố không chủ quan mà luôn chủ động các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trở lại; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu KT – XH năm 2020 và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc rà soát, chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo nghị quyết 42 của Chính phủ công khai, minh bạch và đúng đối tượng”.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ