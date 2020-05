"Nút thắt" ở Pả Vi

BHG - “Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn xã Pả Vi (Mèo Vạc); song, phía trước chặng đường về đích NTM còn không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua” - Bí thư Đảng ủy xã Pả Vi, Lê Văn Quý chia sẻ.

Người dân xã Pả Vi chăm sóc cây ngô.

Tính đến hết quý I.2020, xã Pả Vi đạt 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên, phần lớn các tiêu chí đã đạt không phụ thuộc nhiều vào sự đóng góp của người dân mà chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, như tiêu chí: Quy hoạch; điện; trường học; thông tin truyền thông; y tế,… Bên cạnh đó, một số tiêu chí đã đạt, một phần là do có các chỉ tiêu không xét hoặc người dân không có nhu cầu. Đơn cử như: Do địa hình xã có độ dốc lớn, diện tích đất canh tác manh mún, nhỏ lẻ, xen lẫn nhiều đá, các điểm canh tác xa nhau nên chỉ tiêu đường trục chính nội đồng đảm bảo cơ giới hóa và vận chuyển hàng hóa (tiêu chí giao thông) không xét; hay do địa hình phức tạp, nguồn nước hạn chế, nước phục vụ sản xuất và dân sinh chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa nên xã không có nhu cầu đầu tư hệ thống thủy lợi (tiêu chí thủy lợi); hoặc do gần trung tâm huyện (cách 3 km) nên xã không bố trí xây chợ (tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn)… Thêm vào đó, các tiêu chí đã đạt cơ bản chỉ hoàn thành ở mức tối thiểu, khả năng duy trì chưa bền vững, có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh…

Tiếp đến, 5 tiêu chí trong xây dựng NTM mà xã Pả Vi chưa hoàn thành bao gồm: Nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; giáo dục và đào tạo; môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện nay, toàn xã có 108/658 hộ nhà tạm (chiếm 16,41%); thu nhập bình quân đầu người khoảng 24 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên 21%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT đạt 61,5%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 45%. Để hoàn thành được các tiêu chí trên, phụ thuộc rất lớn vào khả năng cũng như ý thức của mỗi người dân, đặc biệt là đối với tiêu chí thu nhập và môi trường. Với tiêu chí hộ nghèo, mặc dù toàn xã còn trên 21%, song nhiều hộ có khả năng tái nghèo nếu mất nguồn thu nhập từ việc đi lao động cho các công ty, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Hơn nữa, thu nhập chính của họ từ nông nghiệp, trong khi nguồn đất đai không nhiều, hình thức canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, hàng năm thời tiết thường bị khô hạn… Hoặc với tiêu chí môi trường, xã Pả Vi đa phần là đồng bào dân tộc Mông, tập quán bố trí chuồng gia súc gần nhà của họ từ bao đời nay dường như rất khó thay đổi…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pả Vi, Lê Văn Quý: Pả Vi hiện vẫn là xã đặc biệt khó khăn. Với xuất phát điểm thấp cùng với vô vàn những khó khăn về điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí… đã tạo nên những “nút thắt” trong công cuộc xây dựng NTM của xã. Tuy nhiên, với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song, công cuộc xây dựng NTM vẫn tiếp tục là mục tiêu quan trọng mà xã đang hướng tới.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ