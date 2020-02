VietinBank Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - Sáng 8.2, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang (VietinBank Hà Giang) tổ chức Hội nghị người lao động, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 và tổ chức đối thoại với người lao động. Dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh.

Lãnh đạo VietinBank Hà Giang tặng thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, VietinBank Hà Giang đã thực hiện nghiêm, đầy đủ những quy định, hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; những chủ trương, chính sách của tỉnh góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Cụ thể: Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank Hà Giang đạt 2.555 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với năm 2018 và đạt 109% kế hoạch. Trong đó: Huy động vốn thị trường đạt 2.500 tỷ đồng, huy động qua kênh trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành đạt 55 tỷ đồng. Nguổn vốn huy động dân cư đạt 2.043 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% só với cuối năm 2018 và chiếm 80% tổng cơ cấu nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động khách hàng tổ chức đạt 512 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2018; Tổng dư nợ cho vay và đầu tư tín dụng đạt 4.850 tỷ đồng, tăng trưởng 458 tỷ đồng, tương đương mức tăng 10,4% so với cuối năm 2018, vượt 7% so với kế hoạch Ngân hàng Công thương Việt Nam giao. Bên cạnh đó, các chương trình đầu tư tín dụng theo các chính sách ưu đãi và hoạt động thanh toán ngoại hối, công tác an sinh xã hội cũng được ngân hàng chú trọng.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn và các phòng giao dịch các huyện, thành phố đã tập trung vào những hạn chế trong hoạt động kinh doanh năm 2019; đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là: Phấn đấu huy động vốn bình quân đạt 2.418 tỷ đồng; dư nợ tín dụng và đầu tư bình quân đạt 4.999 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 2%; phấn đấu lợi nhuận đạt 123 tỷ đồng…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, bàn phương án chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corana gây ra và có phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch gây ra như giãn, hoãn, khoanh nợ…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ