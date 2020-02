Nhộn nhịp giao dịch tín dụng đầu Xuân

BHG - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và các phòng giao dịch (PGD) trên địa bàn đều đã hoạt động trở lại với không khí hết sức sôi động. Cùng với việc khẩn trương thực hiện giao dịch cho các tổ chức, cá nhân; cán bộ, nhân viên toàn ngành cũng thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm mới 2020.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì thực hiện giao dịch tại xã Nậm Ty.

Có mặt tại điểm giao dịch xã Nậm Ty cùng cán bộ PGD Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì vào một phiên giao dịch đầu năm; chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Chưa đến 8 giờ sáng mà các hội, đoàn thể xã, Tổ trưởng các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cùng một số hộ dân đã có mặt để thực hiện giao dịch. Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho buổi giao dịch lưu động tại xã được cán bộ PGD Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị khá chu đáo; từ máy tính, máy in, hồ sơ, hóa đơn chứng từ... Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì, Vũ Văn Sơn cho biết: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn thể cán bộ, nhân viên PGD huyện đã khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ; kịp thời giải ngân nguồn vốn vay cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Duy trì và tổ chức tốt các phiên trực giao dịch tại các xã, đảm bảo an toàn về tài sản cũng như nguồn vốn. Tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác hoàn thiện hồ sơ cho vay để giải ngân được nhanh chóng, kịp thời; đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ.

Tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, không khí làm việc những ngày đầu năm mới cũng hết sức khẩn trương, khí thế với mục tiêu chung là đưa nguồn vốn tín dụng ngày càng thâm nhập sâu rộng; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong năm 2019, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tập trung chỉ đạo quyết liệt và áp dụng đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả.

Tính đến hết 31.12.2019, tổng nguồn vốn toàn Chi nhánh đạt 2.903.643 triệu đồng, tăng 246.558 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng 9,3%, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 52.165 triệu đồng, tăng 11.835 triệu đồng so đầu năm 2019. Vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ TK&VV là 214.270 triệu đồng, chiếm 7,4% tổng nguồn vốn, tăng 43.240 triệu đồng so đầu năm 2019. Tổng dư nợ đạt 2.895.256 triệu đồng/82.532 khách hàng dư nợ, tăng 244.257 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 9,2%, đạt 100% kế hoạch giao. Một số PGD có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cao, như: Bắc Quang, thành phố Hà Giang, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Quang Bình. Doanh số cho vay đạt 907.582 triệu đồng/22.709 lượt khách hàng; doanh số thu nợ 659.929 triệu đồng. Chất lượng tín dụng toàn Chi nhánh tiếp tục được duy trì ổn định, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,15%/tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,09%/tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV được nâng lên, công tác thu hồi, xử lý nợ đến hạn được các PGD thực hiện tốt.

Với mục tiêu năm 2020 tăng trưởng tín dụng đạt trên 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,15%/ tổng dư nợ; thu nợ đến hạn đạt trên 95%; tăng tỷ lệ giao dịch tại xã trên 95%... Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và PGD các huyện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm mới. Trong đó, tăng cường tham mưu cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách. Căn cứ quyết định giao vốn của Ngân hàng CSXH Trung ương, tập trung giải ngân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Đồng thời, tập trung giải ngân tại các xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, phân tích và thu hồi nợ đến hạn trong năm 2020 là 272.908 triệu đồng/12.865 món vay, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chương trình tín dụng đang được triển khai tại Ngân hàng CSXH; hoạt động tín dụng chính sách và những tấm gương điển hình sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Phối hợp tốt với chính quyền các cấp và các hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG