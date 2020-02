Giải bài toán cấp, thoát nước đô thị

Xuân 2020 - Với sự phát triển không ngừng và bứt phá hiện nay, cùng với đó biến đổi khí hậu rõ rệt và khó lường, nhu cầu sử dụng nước đang ngày càng tăng và bức thiết. Những năm qua, việc cấp, thoát nước cho các khu dân cư đô thị là bài toán khó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Vì thế, Ban Quản lý (BQL) các Dự án cấp, thoát nước của tỉnh đã và đang tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư, triển khai các dự án, giải bàn toán cấp, thoát nước cho các đô thị trong tỉnh.

Công nhân tích cực hoàn trả mặt đường nội thành sau khi lắp đặt hệ thống đường ống thu gom nước thải.

BQL các Dự án cấp, thoát nước tỉnh được thành lập năm 2014, theo Quyết định 1584 của UBND tỉnh. Gần 6 năm qua, Ban đã đại diện cho tỉnh làm chủ đầu tư một số dự án cấp, thoát nước và xử lý rác thải từ nguồn vốn ODA như: Dự án thoát nước và xử lý rác thải thành phố Hà Giang; Dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh; Dự án cấp nước, thoát nước thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ. Hiện nay, 2 dự án tại Yên Minh và Quản Bạ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho trên 1.000 hộ dân.

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang hiện đang trong quá trình thi công. Đây là dự án cấp, thoát nước lớn nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch và vốn đối ứng của T.Ư, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng. Dự án thực hiện xây dựng 1.500 điểm đấu nối hệ thống nước thải của các tổ chức, gia đình vào hệ thống đường ống thu gom nước thải của thành phố dài hơn 8 km; lắp đặt 3 trạm bơm đưa nước thải về trạm xử lý nước thải công suất 3.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý sẽ đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và được phép đổ ra sông Lô.

Các dự án do BQL làm chủ đầu tư đã và đang triển khai góp phần đáng kể cải thiện môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, đồng thời khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ về mùa mưa ở một số tuyến đường nội thị; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ của cộng đồng trong khu vực, giúp ngăn ngừa và loại bỏ các dịch bệnh, giảm tỷ lệ các bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra... làm thay đổi diện mạo đô thị, đưa các trung tâm đô thị trở nên văn minh, sạch đẹp.

Giám đốc BQL các Dự án cấp, thoát nước tỉnh, Trương Đức Khanh, cho biết: Các dự án do Ban làm chủ đầu tư đều sử dụng vốn ODA với những cam kết rất chặt chẽ về điều kiện, tiến độ thi công. 100% các dự án đều có các đơn vị tư vấn, giám sát của nước ngoài thực hiện. Riêng Dự án thoát nước và xử lý nước thải của thành phố nhà thầu thi công cũng là một công ty của Đan Mạch. Dự án được Chính phủ Đan Mạch đánh giá cao và lấy làm điểm giới thiệu tới các địa phương khác trên cả nước đang triển khai dự án tương tự.

Theo tiến độ triển khai, trong năm 2020, Dự án thoát nước và xử lý nước thải của thành phố sẽ hoàn thành. BQL đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ; đồng thời triển khai các bước thực hiện giai đoạn 2 của dự án (2020 – 2025), cùng với đó tiếp tục vận động các dự án ODA về cấp nước và vệ sinh môi trường hay các dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại các thị trấn…

Bài, ảnh: Duy Tuấn