Yên Minh sau 3 năm thực hiện phát triển cụm xã

BHG - Tháng 10.2016, Huyện ủy Yên Minh ban hành Nghị quyết số 02a về phát triển cụm xã giai đoạn 2016 - 2020. Từ chủ trương trên, sau hơn 3 năm thực hiện đã có những tín hiệu tích cực trong phát triển KT – XH các cụm xã ở Yên Minh.

Người dân xã Sủng Thài chăn nuôi gia súc tập trung.

Theo Nghị quyết, huyện Yên Minh chia 18 xã, thị trấn thành 4 cụm xã, gồm: Cụm xã Bạch Đích (Bạch Đích, Phú Lũng, Na Khê, Thắng Mố, Sủng Cháng); cụm thị trấn Yên Minh (thị trấn Yên Minh, xã Đông Minh, Lao Và Chải, Hữu Vinh, Sủng Thài); cụm xã Mậu Duệ (Mậu Duệ, Ngam La, Mậu Long, Ngọc Long) và cụm xã Lũng Hồ (Lũng Hồ, Đường Thượng, Du Già, Du Tiến). Qua đó nhằm thực hiện quy hoạch và tổ chức lại sản xuất, xây dựng các cụm xã phát triển toàn diện về kinh tế, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các xã trong vùng cụm và các cụm với nhau để liên kết phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh, Nguyễn Khánh Lâm cho biết: Qua hơn 3 năm triển khai Nghị quyết 02a, tuy nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các cụm xã chưa nhiều, sự liên kết, phối hợp giữa các xã trong cụm, các cụm với nhau và với các ngành chuyên môn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế ở các xã, cụm xã duy trì ổn định, với tốc độ tăng trưởng đạt khá; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa, nhân dân tích cực vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; dần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, thâm canh; tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch được một số cụm xã tận dụng, phát huy tốt; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững…

Từ khi triển khai Nghị quyết, huyện đã phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao tại các cụm xã được trên 750ha với các giống lúa như Japonica DS1, DS3, Tám thơm… đồng thời thành lập được 1 HTX chuyên sản xuất, thu mua, đóng gói gạo chất lượng cao của huyện. Hình thành vùng chuyên canh cây đậu tương tại cụm xã Lũng Hồ với tổng diện tích trên 1.326ha. Mở rộng diện tích, phát triển cây Hồng không hạt và khôi phục, phát triển cây xoài tiến tới trở thành các loại cây ăn quả chủ lực của cụm thị trấn Yên Minh và Bạch Đích. Trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã có 112 gia trại, trang trại chăn nuôi theo quy mô lớn, hàng hóa được hình thành. Dịch vụ du lịch phát triển đáng kể, riêng tại cụm thị trấn Yên Minh và Lũng Hồ đã có 39 khách sạn, nhà nghỉ, 22 homestay và 69 nhà hàng với trên 330 phòng nghỉ, đáp ứng nhu cầu lưu trú của hàng nghìn lượt khách; du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Trong thực hiện các mục tiêu phát triển cụm xã ở Yên Minh, công tác xã hội hóa đầu tư và lồng ghép các nguồn lực được triển khai linh hoạt và tích cực. Theo thống kê, từ năm 2017 – 2019, huyện đã lồng ghép được trên 373 tỷ đồng kinh phí đầu tư từ các nguồn: Chương trình 135, Chương trình 30a, xây dựng NTM… Đồng thời huy động nhân dân đóng góp ngày công và tiền xây dựng NTM gần 17 tỷ đồng.

Nghị quyết về phát triển cụm xã ở Yên Minh đang cho thấy, đây là định hướng đúng đắn, giúp các địa phương xác định tiềm năng, thế mạnh và hướng phát triển tạo mối liên kết phát triển giữa các xã trong cụm và các cụm với nhau.

