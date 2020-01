BHG - Khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) có nhiều ưu thế để phát triển các loại cây rau, củ quả đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các mô hình trồng rau sạch đã được người dân Quyết Tiến phát triển từ rất sớm nhưng hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, đầu ra cho nông sản còn khó khăn. Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương cũng như xây dựng thương hiệu rau sạch nơi miền đất “Cổng trời”, nhiều năm nay, anh Vàng Thống Cáo (sinh năm 1978), thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến được nhiều người biết đến với quyết tâm xây dựng và phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn theo hướng chuyên canh tập trung có hiệu quả cao.

Anh Vàng Thống Cáo kiểm tra rau, quả trồng trong nhà lưới.

Đến thăm hệ thống sản xuất rau an toàn của gia đình anh Cáo, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước quy mô và tính chuyên nghiệp của hệ thống nhà lưới, nhà trồng nấm, khu vực trồng rau ngoài trời. Anh cho biết, trải qua nhiều lần thất bại, nhưng anh vẫn không nản chí; anh cho rằng: “Nếu muốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp thì phải thay đổi tư duy, học tập các kinh nghiệm, nỗ lực thực hiện hết khả năng của mình đặc biệt là phải kiên trì đến cùng”. Sau quá trình trồng thử nghiệm thành công, hàng năm hệ thống sản xuất rau an toàn của anh Cáo cho thu hoạch trên 40 tấn rau các loại và 10 tấn nấm với thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Hiện nay, anh đã mở rộng diện tích canh tác trên 2 ha trồng các loại rau, củ, quả, nấm sò... áp dụng các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, kỹ thuật tưới nước tự động, nhà lưới che chắn. Đến nay, 9 sản phẩm của trang trại đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn VietGAP; 70 sản phẩm được Sở NN&PTNT cấp tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Rau sạch của trang trại gồm các loại rau màu, nấm sò đến bắp cải, cà chua, dưa chuột, các loại rau thơm... đã đứng vững tại nhiều thị trường lớn.

Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp, anh Cáo cho biết: “Khi bắt đầu thực hiện dự định sản xuất rau an toàn, tôi đã vấp phải không ít khó khăn từ nguồn vốn, kỹ thuật và con người. Năm 2018, được tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí để sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, gia đình anh đã đầu tư các trang thiết bị, hệ thống tưới nước tự động và xây dựng 2 nhà trồng nấm với tổng vốn đầu tư gần 800 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh Cáo là một trong những hộ có diện tích nhà lưới lớn nhất xã Quyết Tiến, phát triển mô hình trồng rau an toàn với tiêu chí bền vững, tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, các điều kiện sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chặt chẽ đúng quy trình.

Có thể nói, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm” anh Vàng Thống Cáo đã tìm được con đường thoát nghèo cho gia đình và truyền cảm hứng cho nhiều người dân trong thôn, xã có động lực vươn lên làm giàu.

Bài, ảnh: ĐẠI TÂM