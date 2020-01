Tự hào thành phố bên dòng Lô

Xuân 2020 - Mùa Xuân này, người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang vui hơn, phấn khởi và tự hào hơn khi thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM). 3 xã ngoại thành đã khoác lên mình “chiếc áo mới“, góp thêm cho thành phố những nhành Xuân.

Thành phố Hà Giang trên đà phát triển.

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả 3 xã ngoại thành của thành phố gồm: Phương Độ, Phương Thiện và Ngọc Đường đều đạt chuẩn. Đó là thành quả từ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chung tay của người dân trên địa bàn. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, thành phố đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý từ cấp thành phố đến cơ sở; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh vào điều kiện thực tiễn của địa phương để các xã làm cơ sở triển khai thực hiện; chủ động, tích cực, linh hoạt, kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhờ vậy, chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả quan trọng: Giai đoạn 2014 -2015, thành phố đạt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2016 -2020, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã, thôn điển hình, kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn bố trí lồng ghép xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019 là 298,7 tỷ đồng; trong đó vốn xã hội hóa huy động từ các tổ chức, cá nhân gần 30 tỷ đồng; nhân dân tự nguyện hiến 114.988 m2 đất, 155.368 ngày công, hỗ trợ bằng tiền, vật liệu 19,9 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư, nâng cấp đảm bảo chất lượng. Toàn thành phố được sửa chữa, nâng cấp và làm mới trên 110 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 165,9 tỷ đồng; hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; nhiều công trình, dự án cấp điện được đầu tư và đưa vào sử dụng, nâng tỷ lệ người dân 3 xã được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên, an toàn theo quy định đạt 100%. Đặc biệt, phát triển sản xuất và thu nhập của người dân được nâng cao đáng kể. Tổng sản lượng lương thực hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch; giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích cây hàng năm đạt 100 triệu đồng (năm 2019); thành phố tiếp tục tập trung thực hiện dự án vành đai thực phẩm an toàn chất lượng; chuyển đổi mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, trang trại, gia trại, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng xã Ngọc Đường điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp và mỗi xã có 1 thôn điển hình; thành lập 12 HTX, 14 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên. Hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại phát triển ổn định. Sản phẩm chủ yếu là khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, sản xuất rượu, chè; phát triển dịch vụ du lịch, homestay. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng. Năm 2019, thu nhập của xã Phương Thiện đạt 33,5 triệu đồng/người; xã Phương Độ đạt 33,1 triệu đồng/người; xã Ngọc Đường đạt 32,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo xã Ngọc Đường còn 0,81%; xã Phương Thiện 1,14%; xã Phương Độ 1,26%. Tỷ lệ lao động có việc làm tại 3 xã đạt 96,48%. Các tiêu chí về giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, xây dựng cơ sở chính trị, an ninh, quốc phòng... đều đạt chuẩn theo quy định. Với thành tích đạt được, nhiều thập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương đặc cách của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh.

Nông dân thành phố sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để đánh giá mức độ đạt chuẩn NTM trên địa bàn thành phố, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành tiến hành thẩm định từng tiêu chí. Quá trình thẩm định thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, đủ thủ tục, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Kết quả thẩm tra, xác nhận, thành phố Hà Giang đủ điều kiện xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thành phố cho biết: “Xây dựng NTM có điểm bắt đầu nhưng không có kết thúc. Mặc dù đã hoàn thành xây dựng NTM, nhưng trong giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng NTM từ thành phố đến thôn xóm; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu; huy động đa dạng hóa các nguồn lực để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu hết năm 2020 có cả 3 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và công nhận thôn Hạ Thành, xã Phương Độ đạt thôn NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng; đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình cơ sở vật chất về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường... nhằm khai thác hiệu quả công năng sử dụng, tránh lãng phí...”.

Bài, ảnh: Văn Nghị