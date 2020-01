Tỏa sáng văn hóa doanh nghiệp ở Vietinbank Hà Giang

Xuân 2020 - Là một trong những “cánh chim” đầu đàn trong hệ thống ngân hàng thương mại đóng chân trên địa bàn một tỉnh khó khăn như Hà Giang, nhưng trong những năm qua, cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả, Vietinbank Hà Giang còn là đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác từ thiện, an sinh xã hội. Truyền thống tốt đẹp ấy xuất phát từ truyền thống nhân văn quý báu của dân tộc, vun đắp cho niềm tin, những giá trị cốt lõi xuyên suốt trong thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của toàn hệ thống Vietinbank Việt Nam.

Nhà bán trú do Vietinbank Hà Giang xây tặng học sinh Trường PTDT bán trú THCS Sủng Thài (Yên Minh).

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Vietinbank Hà Giang đã đạt được những thành tựu nổi bật trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, trong những năm qua Vietinbank Hà Giang còn luôn tiên phong trong công tác từ thiện, an sinh xã hội và công tác đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, hàng năm đơn vị đã dành nguồn kinh phí từ 25 – 30 tỷ đồng cho công tác này. Những công trình, dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn an sinh xã hội của VietinBank đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh và từng bước nâng giá trị của sống cho người dân. Trong đó nổi bật là những công trình, dự án: 5 công trình trường học tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, với tổng giá trị tài trợ trên 25 tỷ đồng; 3 công trình nhà lớp học thuộc các huyện Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, với tổng giá trị tài trợ là 17 tỷ đồng; phê duyệt bổ sung tài trợ xây dựng mới bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh; công trình Hội trường Trường THPT Lê Hồng Phong trị giá 8 tỷ đồng; nuôi dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan, thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc (Bắc Mê)…

Giám đốc Vietinbank Hà Giang Vũ Quang Lâm kiểm tra nơi ở của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Sủng Thài.

Cũng từ những mục tiêu cao cả là xóa đói, giảm nghèo, mang lại cuộc sống đủ đầy hơn về vật chất, tinh thần cho người dân, từ tháng 8/2016, VietinBank Hà Giang được Tỉnh ủy giao giúp đỡ xã Sủng Thài (Yên Minh) - một trong những xã khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh. Trong suốt thời gian qua, VietinBank Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Sủng Thài để triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp chính quyền và bà con ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, trong năm 2019, Vietinbank Hà Giang đã hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí của đơn vị và kêu gọi, huy động thêm nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Vietinbank với tổng số tiền trên 500 triệu đồng để xây dựng nhà bán trú và trang bị các trang thiết bị cần thiết như giường sắt, chăn, chiếu... cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS Sủng Thài. Sau một thời gian tích cực triển khai thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại niềm vui lớn đối với thầy, trò nhà tường.

Giám đốc Vietinbank Hà Giang trao tài trợ cho Trường PTDT bán trú THCS Sủng Thài.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS xã Sủng Thài vui mừng cho biết: Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Vietinbank Hà Giang đầu tư xây dựng khu nhà lưu trú cho học sinh với đầy đủ giường, chiếu, chăn màn... phục vụ các em ở các xóm xa có điều kiện về học tập và ăn ở tại trường. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thắm đượm tình yêu thương, sự sẻ chia ngọt ngào dành tặng cho thầy, cô và các em vùng khó, chúng tôi rất xúc động và hạnh phúc trước tình cảm đó. Nhờ sự ủng hộ quý báu này đã giúp học sinh có nhiều niềm vui mới. Từ khi ngôi nhà được khánh thành, học sinh có chỗ ở khang trang, sạch sẽ đó là điều kiện thuận lợi để các em có thêm động lực và tinh thần đến lớp đến trường hăng say học tập. Thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu giảng dạy, học tập và đặc biệt sẽ giữ gìn bảo vệ ngôi trường nói chung và khu nhà lưu trú được Vietinbank Hà Giang đầu tư nói riêng luôn khang trang, sạch đẹp.

Ông Vũ Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietinbank Hà Giang cho biết: Xác định công tác từ thiện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Trong những năm qua, hệ thống Vietinbank nói chung, Vietinbank Hà Giang nói riêng đã thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội bằng tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự chân tình. Những nỗ lực của Vietinbank Hà Giang đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa. Những địa phương, đơn vị sau khi có sự hỗ trợ của Vietinbank đã thay đổi diện mạo, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của hộ nghèo và các địa phương được cải thiện và nâng cao rõ rệt, người dân có nhà để ở, có điều kiện về y tế tốt hơn để chăm sóc sức khỏe, giao thông đi lại an toàn thuận tiện, các em nhỏ có cơ sở trường lớp tốt để vui chơi, học tập…

Văn Nghị