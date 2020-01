Xuân 2020 - Khi sương mai còn e ấp bên cành lộc biếc, cô bé người Dao xúng xính váy áo theo mẹ xuống chợ Tết trên con đường viền trắng, biếc xanh thảm hoa đua sắc gọi Xuân về. Đâu đó trong vườn nhà hay trên nương cao, bạt ngàn trái cam vẫn ngời lên sắc óng. Tiếng máy công nghiệp ầm ì phát ra từ các nhà máy, rộn lên khí thế hăng say sản xuất… Tất cả vốn bình dị nhưng trở nên vô cùng tươi đẹp khi mỗi độ Xuân về, chúng lại khoác lên mình những đổi thay xinh xắn, điểm tô cho vẻ đẹp Nông thôn mới (NTM) của huyện Bắc Quang.

Với thế mạnh từ sản xuất cam, chè góp phần đưa thôn Tự Lập (thị trấn Vĩnh Tuy) dần trở thành “Thôn NTM” của huyện Bắc Quang. Ảnh: TP

Thật lý thú khi giữa lòng thị trấn Vĩnh Tuy không chỉ có vẻ đẹp hiện đại của một đô thị mà còn quyện hòa sắc màu NTM. Đó là thôn Tự Lập, nằm ở phía Đông Bắc của thị trấn Vĩnh Tuy. Hiện thôn đã hoàn thành 16/18 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM thuộc thị trấn, giai đoạn 2017 – 2020 do UBND tỉnh ban hành và đang bước nhanh trên lộ trình trở thành thôn phát triển toàn diện. Dưới nắng xuân tươi hồng, những vườn Thanh long thêm thắm đỏ, bạt ngàn nương chè trổ búp xanh non, những vườn cam rộ lên sắc vàng hay đâu đó, thanh âm của đàn gà ríu rít tìm mồi, tiếng trâu khua mõ vang cánh rừng… Tất cả như mang đến sự sung túc, đủ đầy trả công người nông dân bao năm tảo tần chăm sóc. Với 80% thu nhập từ nông, lâm nghiệp nhưng bằng sự năng động, chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiến bộ vào chăn nuôi, sản xuất, thôn Tự Lập đến nay không có hộ nghèo; số hộ khá, giàu chiếm đến 63,7%. Và nay, nhân dân trong thôn còn ra sức hoàn thành chương trình xây dựng NTM; duy trì, nâng cao các tiêu chí thôn Tự chủ - Tự quản kiểu mẫu và thôn điển hình về văn hóa…

Chợ phiên đi vào hoạt động hiệu quả giúp người dân xã Vĩnh Hảo dễ dàng giao lưu, trao đổi hàng hóa. Ảnh: HẢI ANH

Ấn tượng khi về xã Hùng An, Kim Ngọc đó là sự thay đổi về cơ sở hạ tầng. Từ trụ sở xã đến trường học, cơ sở y tế, nhà hội trường thôn… đều được chỉnh trang, khoác lên mình diện mạo tươi mới, như chính sắc xuân căng tràn nhựa sống. Thật đặc biệt khi thôn An Bình (xã Hùng An) còn có tuyến đường bê tông nông thôn đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V miền núi (rộng 5m, dày 22 cm) với tổng chiều dài gần 3,5 km, nối từ Quốc lộ 2 vào khu Nhà máy gạch Tuynel thôn An Bình (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hùng Phát). Công trình này có tổng kinh phí trên 7,2 tỷ đồng; trong đó, ngoài tiền đóng góp của nhân dân, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách còn có sự chung sức của doanh nghiệp với số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Công trình đi vào sử dụng đã giúp kết nối giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giao lưu, trao đổi hàng hóa...

Cày tịch điền khai Xuân và thi cày ở xã Việt Vinh, Bắc Quang. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Những chấm phá trên chỉ là gam màu nhỏ trong bức tranh NTM của huyện Bắc Quang. Bởi, sau 10 năm (2009 – 2019) triển khai xây dựng NTM đến nay, bằng sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, đổi mới của cấp ủy, chính quyền huyện; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, 8/21 xã của huyện Bắc Quang đã về đích NTM (đạt 160% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của huyện). Điều này đồng nghĩa với việc nền nông nghiệp của huyện từng bước phát triển theo hướng hàng hóa; kết cấu hạ tầng KT-XH được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng nông thôn được nâng cao. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Không những vậy, thông qua các phong trào thi đua xây dựng NTM, toàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 10 năm qua, UBND huyện đã khen thưởng 257 tập thể, 305 cá nhân và hộ gia đình; 59 tập thể, 79 cá nhân, hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen; đặc biệt đã có 3 gia đình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Người dân thôn Nặm Mái (xã Kim Ngọc) chỉnh trang khuôn viên “Nhà sạch, vườn đẹp”. Ảnh: TP

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ: Với quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; trên cơ sở các xã chuẩn NTM, huyện đã ban hành Đề án Xây dựng Vĩnh Phúc, Quang Minh trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế; Đồng Yên trở thành xã NTM kiểu mẫu của huyện. Đồng thời, ban hành Đề án thôn Tự chủ - Tự quản, thôn Tự chủ - Tự quản kiểu mẫu, trên cơ sở Bộ tiêu chí xã NTM nhưng được điều chỉnh để phù hợp với cấp thôn. Có thể nói đây chính là những “thôn NTM” mà huyện tiên phong triển khai thực hiện nhằm tạo đột phá trong xây dựng NTM.

Không khí lao động đầu Xuân ở Nhà máy ván ép Công ty Thái Hoàng, Cụm công nghiệp Nam Quang. Ảnh: NHẬT HỒNG

THU PHƯƠNG