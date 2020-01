Đồng Văn vững tin vào Xuân mới

Xuân 2020 - Năm Kỷ Hợi 2019 đã khép lại với biết bao khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn đã đồng sức, đồng lòng, phát huy tiềm năng lợi thế, tranh thủ hiệu quả nguồn lực đầu tư của T.Ư, của tỉnh đẩy mạnh phát triển KT - XH, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn khẳng định: Mặc dù trong suốt thời gian qua, tình hình thời tiết ngày một diễn biến phức tạp, sâu hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gia tăng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông, lâm nghiệp; nguồn lực đầu tư cho phát triển ngày một hạn chế. Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của T.Ư, tỉnh, đến hết năm 2019, huyện Đồng Văn đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Trong năm 2019, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm đạt 37 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Điểm nhấn lớn nhất đó là sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng huyện từng bước trở thành trung tâm du lịch trong Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá, tạo bước đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 175 tỷ đồng, đạt 110,4% nghị quyết. Hình thành nên các vùng trồng ngô, đậu tương, rau chuyên canh, chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại; huyện đã xây dựng thành công những sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương, củng cố các HTX, làng nghề gắn với phát triển du lịch, qua đó góp phần giải quyết đầu ra nông sản cho người dân.

Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 2.715 lao động, đạt 129,3% kế hoạch; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa được tăng cường đầu tư; an sinh xã hội được chú trọng, đã tiến hành khởi công, làm mới 106 nhà giai đoạn 1 để bàn giao cho các hộ cựu chiến binh nghèo, người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã, thị trấn khu vực biên giới bằng hình thức xã hội hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương…

Các vận động viên tham gia giải Marathon chạy trên cung đường Hạnh phúc tại huyện Đồng Văn năm 2019.

Để có được những kết quả trên, do có sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện ngay từ đầu năm, sự vận hành đồng bộ giữa tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện và các cấp ủy, chính quyền cơ sở. Huyện đã phát huy được tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm cá nhân của từng thành viên, nhờ đó những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đều kịp thời được giải quyết sát với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vì sự phát triển chung của huyện.

Xuân Canh Tý đang về với niềm tin thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn tiếp tục khắc phục những khó khăn, khai thác tốt lợi thế thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Và đây là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ, chính quyền huyện Đồng Văn tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC