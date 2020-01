Ấn tượng Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc

BHG - Thời điểm này, trên những khu vườn, triền đồi của Hợp tác xã (HTX) Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) đang bừng lên sắc vàng tươi của cam chín. Chính điều đó đã góp phần điểm tô cho bức tranh kinh tế của huyện Bắc Quang thêm rạng rỡ khi Xuân về.

Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc sử dụng bẫy sinh học diệt côn trùng hại cam.

Giám đốc HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc – Trần Trung Thuyết bộc bạch: Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và đất đai màu mỡ cùng sự đoàn kết của những người trồng cam chính là tiền đề để HTX được khai sinh. Sau hơn 2 năm hoạt động, HTX đã tập hợp được 15 thành viên với tổng số vốn góp là 180 triệu đồng. Với số vốn trên, HTX đang cho 9 thành viên vay (lãi suất 1%/tháng) đầu tư chăm sóc cây cam; số tiền lãi, HTX dùng để quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu sản phẩm. Hiện, HTX đang sản xuất, kinh doanh trên diện tích 320 ha cây ăn quả có múi như: Cam Sành, cam Vàng, cam Đường canh…

Trong quá trình sản xuất, HTX ký hợp đồng với Công ty Cung ứng phân bón thông minh để cung cấp phân bón cho các hộ thành viên, với các loại phân hữu cơ từ chất thải của gia súc hay từ đậu tương, ngô… Đồng thời, HTX sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc chiết xuất từ tỏi, ớt và các loại thuốc trừ sâu sinh học và tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ trong toàn bộ quá trình chăm sóc, sản xuất cam. HTX phấn đấu từng bước chuyển dịch sang sản xuất cam an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Các thành viên HTX cam ký kết thống nhất quy trình kỹ thuật cơ bản và hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong toàn bộ HTX; đầu tư trang bị vật dụng thiết yếu để đảm bảo việc kiểm định, giám sát về an toàn thực phẩm; tuân thủ thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt, dịch vụ vật tư nông nghiệp.

Hiện nay, HTX có trên 175 ha cam đang cho thu hoạch, tổng sản lượng đạt khoảng 2.500 tấn, doanh thu ước đạt 44,6 tỷ đồng; các sản phẩm cam của HTX hiện đang được bán với giá từ 10 – 35 nghìn đồng/kg. Điểm nổi bật là giá cam của HTX luôn cao hơn so với sản phẩm tương đương sản xuất theo phương pháp truyền thống. Hiện, các sản phẩm cam của HTX đã có mặt tại nhiều tỉnh thành và trung tâm thương mại như: Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Siêu thị Tmart, Vinmart… Đặc biệt, vừa qua, sản phẩm cam của HTX đã được bày bán tại Siêu thị Big C Thanh Long (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam) và nhận được sự chào đón của người tiêu dùng Hà thành; đó cũng là cú hích để sản phẩm cam của HTX tiếp tục vươn xa hơn trên thị trường.

Từ hoạt động sản xuất của HTX, có 28 gia đình được HTX tạo công ăn việc làm thường xuyên với thu nhập từ 60 – 130 triệu đồng/năm. Đồng thời tạo việc làm cho 200 lao động theo thời vụ với thu nhập khoảng 250 nghìn đồng/người/ngày… Cùng với những kết quả thu được, HTX còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Hưởng ứng các phong trào của Hội Nông dân phát động, ủng hộ các loại quỹ của địa phương; đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho nhiều người dân khi đến HTX tham quan, học hỏi…

“Mục tiêu của HTX trong thời gian tới là tiếp tục tạo ra khối lượng lớn sản phẩm quả có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm với quy trình nghiêm ngặt từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là nền tảng giúp HTX tạo niềm tin để tiếp tục chinh phục thị trường”, Giám đốc HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc – Trần Trung Thuyết nói.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ