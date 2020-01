Ấn tượng cam Hà Giang tại Trung tâm thương mại Big C

BHG - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương (Sở Công thương) và Big C đã ký kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản của các HTX trên địa bàn tỉnh Hà Giang tại hệ thống siêu thị Big C của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong công tác quảng bá, xúc tiến thời gian qua của tỉnh và thể hiện nỗ lực đưa đặc sản cam Hà Giang vươn xa trên thị trường cả nước.

Người tiêu dùng Hà Nội mua đặc sản cam Hà Giang tại Big C.

Vượt hơn 300 km từ vùng biên cương của Tổ quốc, những trái cam đặc sản Hà Giang đã có mặt tại Big C Thăng Long, một thành viên của Tập đoàn Central Retail. Cùng góp mặt với các sản phẩm nông sản Việt nổi tiếng trên cả nước, cam Hà Giang mang đến hương vị của vùng cao nơi địa đầu của Tổ quốc. Với những đặc điểm mọng nước, có màu sắc và mẫu mã đẹp; cùng đó, trên mỗi trái cam đều có gắn mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc, tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng tại Thủ đô Hà Nội. Chị Phạm Thị Kim Thoa, quận Thanh Xuân cho biết: Tôi đã lên Hà Giang một vài lần và được thưởng thức cam Sành; quả thật, cam Hà Giang có một vị đặc trưng riêng, có mùi thơm và vị ngọt đậm khiến cho người ăn rất thích thú. Trước đây, gia đình cũng thường xuyên đặt mua từ Hà Giang rồi chuyển về theo xe khách; bây giờ cam Hà Giang đã có bày bán trong Big C nên người tiêu dùng được tiếp cận với quả đặc sản này.

Gian hàng bán cam Hà Giang được Big C Thăng Long bố trí đặt ngay tại khu vực đầu tiên lối ra vào của khu vực rau, củ, quả; sản phẩm được niêm yết giá cả hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá đến người tiêu dùng. Đối với nhiều du khách chưa có điều kiện đến với Hà Giang thì đến với kệ hàng trưng bày cam Hà Giang cũng là dịp để tự tay lựa chọn cho mình những quả cam thơm, ngon đậm chất thiên nhiên nơi vùng đất cao gần 2 nghìn mét so với mực nước biển. Chị Nguyễn Minh Châu, quận Cầu Giấy cho biết: Nghe đến đặc sản cam Hà Giang từ lâu rồi, nhưng tôi chưa có dịp lên thăm mảnh đất phên dậu của Tổ quốc. Đối với cam Hà Giang được bày bán ở Big C, nhìn chung mẫu mã khá bắt mắt, chất lượng tốt, nhất là mỗi trái cam đều có mã vạch rõ ràng nên rất yên tâm.

Hiện tại, kệ bán cam Hà Giang được bố trí ở tầng 2 Big C Thăng Long với 3 loại: Cam Sành, cam Canh và cam lòng vàng do HTX Cam Sành xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) cung cấp. Anh Trần Duy Hùng, phụ trách phân phối HTX Cam Sành xã Vĩnh Phúc chia sẻ: Hiện tại, đơn vị đang phân phối trực tiếp cam Sành cho Big C; trung bình sản lượng từ 60 – 90 tấn/tháng. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện và nhà phân phối đã tạo cơ hội để cam Hà Giang tiếp cận thị trường lớn, tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Để đảm bảo chất lượng và đáp ứng với yêu cầu của Big C; HTX đã tuyên truyền đến các thành viên thực hiện trồng, chăm sóc, thu hoạch theo hướng an toàn, chuẩn theo quy định của nhà phân phối, đáp ứng cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe, tạo niềm tin và uy tín trên thị trường.

Là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi cho môi trường trong lành, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển các đặc sản như: Cam Sành, chè, Hồng không hạt, Thảo quả, gạo chất lượng cao, mật ong, dược liệu... Đặc biệt, cam Sành đạt top 10 sản phẩm được người tiêu dùng tin cậy do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chứng nhận; được Hiệp hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam chứng nhận danh hiệu Vàng “Món ngon – tinh hoa ẩm thực Việt” do người tiêu dùng bình chọn. Theo số liệu thống kê, sản lượng cam Sành niên vụ năm 2019 – 2020 đạt hơn 61 nghìn tấn; trong đó, hơn 35 nghìn tấn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP tập trung tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình. Nhằm kích cầu đặc sản địa phương của tỉnh tại Hà Nội, từ ngày 24 – 29.12, tỉnh đã tổ chức “Tuần hàng cam Sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Big C Thăng Long”. Đặc biệt, tại chương trình khai mạc, một biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản của các HTX của tỉnh Hà Giang tại hệ thống siêu thị Big C của Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã được tỉnh và Big C ký kết.

Bà Đinh Thị Hải Vân, Giám đốc thu mua Big C miền Bắc cho biết thêm: Sau khi tiêu thụ cam Sành Hà Giang, Big C nhận thấy khách hàng rất tin tưởng về chất lượng bởi quả cam mọng, có vị ngọt đậm... Song trên thực tế không phải ai cũng biết cách nhận biết cam Sành Hà Giang, vì vậy khi làm việc với các HTX tại Hà Giang, Big C yêu cầu tất cả các sản phẩm đều phải có dán tem truy xuất nguồn gốc, như vậy sẽ khẳng định được thương hiệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Ngoài cam Sành, Big C còn tiếp nhận từ HTX sản phẩm cam lòng vàng và cam Canh. Qua khảo sát, tất cả các sản phẩm đều được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi rất tốt. Hiện, Big C đang có các chính sách và giải pháp thiết thực nhất để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên hệ thống, cụ thể như áp dụng chiết khấu 0% và thời gian thanh toán rút ngắn còn 15 ngày làm việc...

Big C là một trong những thành viên của Tập đoàn Central Retail, hệ thống phân phối rộng lớn với 37 siêu thị và đại siêu thị trên toàn quốc, có mặt tại 22 tỉnh, thành và phục vụ hơn 70 triệu lượt khách mỗi năm. Vì vậy, việc đẩy mạnh xúc tiến đưa cam Hà Giang góp mặt trong hệ thống bán lẻ Big C được xem là bước chuyển mình mới trong việc tiêu thụ và tiếp cận người tiêu dùng; đồng thời, từng bước khẳng định thương hiệu cam Hà Giang trên thị trường.

Bài, ảnh: VĂN LONG