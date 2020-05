Đồng Văn, Mèo Vạc đối diện nguy cơ hụt thu ngân sách

BHG - Dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh tới tất cả các lĩnh vực ở huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Điều nhìn thấy rõ nhất chính là du lịch, dịch vụ ngưng trệ, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm nhưng hai địa phương này đang đối diện nguy cơ hụt thu ngân sách so với dự toán giao.

Một cửa hàng tại thị trấn Đồng Văn vắng người do tác động của dịch Covid-19.

Đồng chí Ma Tường Bằng Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc cho biết: Trong quý I, huyện Đồng Văn thu 6,3 tỷ đồng, đạt 17% so với dự toán năm (trừ tiền thu sử dụng đất chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm trước); huyện Mèo Vạc thu 8,8 tỷ đồng, đạt 5,3% so với dự toán năm, đạt 74% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu NSNN đạt thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các dự án đầu tư thực hiện cầm chừng, thiếu lao động, không nhập được trang thiết bị; công tác giải ngân các nguồn vốn chậm; các cửa khẩu phụ, lối mở, các chợ phiên, các cửa hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải trên địa bàn ngừng hoạt động đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác thu ngân sách. Đặc biệt, số thu của huyện Mèo Vạc chủ yếu từ thủy điện (chiếm trên 90% tổng số thu thuế, phí của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc có 4 nhà máy thủy điện hoạt động, gồm: Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 và Bảo Lâm 3. Số thu từ thủy điện chủ yếu do Cục Thuế tỉnh quản lý và điều tiết về huyện; trong khi đó các tháng đầu năm, khí hậu, thời tiết bất ổn, lượng mưa ít nên số thu từ thủy điện đạt thấp.

Trước tác động của dịch Covid-19, dự báo công tác thu NSNN trên địa bàn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc có nguy cơ hụt thu. Trong năm 2020, huyện Đồng Văn được giao thu 30 tỷ đồng tiền sử dụng đất, nhưng hiện nay chỉ thu được khoảng 600 triệu đồng. Dự báo, nếu không được chấp thuận của các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 7.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên Đại chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 thì sẽ hụt thu khoảng 28 tỷ đồng. Đối với phát triển công - thương nghiệp, nếu không điều chỉnh dự báo sẽ hụt thu khoảng 3 tỷ đồng. Đối với huyện Mèo Vạc, từ những yếu tố ảnh hưởng về dịch bệnh và thời tiết, dự báo số thu do Cục Thuế tỉnh quản lý sẽ hụt khoảng 5 tỷ đồng…

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, cho biết: Nhằm đảm bảo dự toán ngân sách giao, huyện đang rà soát, đánh giá khả năng thu NSNN, xác định số giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 so với tiến độ thu theo kế hoạch tỉnh giao; kịp thời đề xuất, kiến nghị và thực hiện giải pháp điều hành ngân sách trong trường hợp hụt thu; cân đối, bố trí nguồn lực, sắp xếp giãn, hoãn một số nhiệm vụ chi chưa cần thiết để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách; trong đó, cắt giảm 30% kinh phí chi cho chế độ hội nghị, công tác phí; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chính sách thuế, phí; đặc biệt là công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng, tăng thu NSNN nhằm đảm bảo nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế.

Song song với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế, hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc đang rà soát, đề xuất phương án gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn giảm một số loại thuế, phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19; đề nghị hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho các khách hàng bị tác động bởi dịch bệnh…

Bài, ảnh: K. Tiến – D.Tuấn