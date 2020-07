Đại hội Thi đua yêu nước huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 28.7, UBND huyện Đồng Văn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào Thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 được huyện Đồng Văn triển khai rộng khắp, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương. Từ các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy KT - XH của huyện phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, có 38/39 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, lượng khách du lịch đến thăm quan, du lịch ngày càng tăng, đạt 1.790 nghìn lượt người, vượt 302% so với 2015; nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 26% so với Nghị quyết, kết cấu hạ tầng từng bước cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được củng cố, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 6% trở lên; đến nay đã có 5 xã hoàn thành 9 tiêu chí NTM, 10 xã hoàn thành 10 - 14 tiêu chí, 2 xã hoàn thành trên 15 tiêu chí.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Đồng Văn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Kịp thời động viên, nhân rộng những gương điển hình trực tiếp lao động sản xuất có hiệu quả, có tác động tích cực đến đời sống xã hội. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tạo sự chuyển biến từ nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng huyện Đồng Văn ngày càng giàu đẹp phát triển.

Tại Đại hội, UBND huyện Đồng Văn tặng Giấy khen cho 54 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020.

Thiện Ngay (Huyện Đồng Văn)