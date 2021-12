Hoàn thiện quy trình trồng rau an toàn

BHG - Trong những năm gần đây, phát triển rau vụ Đông là xu hướng được ngành Nông nghiệp khuyến khích. Tuy nhiên, trước thực trạng rau sạch, rau không bảo đảm an toàn lẫn lộn, việc hình thành những mô hình sản xuất rau an toàn (RAT) trong nhà lưới tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến đã góp phần giải quyết thực trạng trên.

Cán bộ Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Quyết Tiến (Quản Bạ) chăm sóc khoai Tây.

Do nông dân tại một số địa phương còn canh tác manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu; lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, do vậy, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao, cùng với tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, bón phân hợp lý, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đưa vào trồng thử nghiệm 500 m2 rau đậu Hà Lan và 1.500 m2 khoai Tây. Trong đó, tập trung vào thử nghiệm, hoàn thiện quy trình canh tác, chú trọng chất lượng và kiểm soát chặt quá trình phát sinh sâu bệnh. Ngoài ra, khu nhà lưới còn áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt giúp kiểm soát tốt lượng nước, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân công, qua đó giúp mô hình đạt năng suất, chất lượng cao.

Anh Trần Thế Duy, cán bộ thực hiện mô hình, cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang trồng rau trong nhà lưới, so với những vườn rau trồng theo kiểu truyền thống, ưu điểm của nhà lưới hở là có thể che chắn cho cây rau khỏi bị dập lá. Do đặc thù mô hình nhà lưới hở, rau được trồng trên đất màu, nên không tránh khỏi yếu tố sâu bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất chúng tôi chọn thuốc sinh học có độ an toàn cao, dùng thuốc đúng thời gian, chủng loại, cách ly trước khi thu hoạch nên về mặt chất lượng vẫn bảo đảm. Hiện nay, các mô hình nhà lưới nông nghiệp ngày càng phổ biến, mô hình nhà lưới hở sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư, giảm thiểu tác động của môi trường, thời tiết. Trồng RAT theo mô hình này sẽ mang lại những sản phẩm an toàn từ vườn rau đến bàn ăn cho mỗi gia đình. Đến nay, chúng tôi đang hoàn thiện dần quy trình canh tác, từ khâu làm đất, xử lí hạt giống, gieo trồng và chăm sóc để có thể chuyển giao kỹ thuật cho người dân”.

Để việc sản xuất các loại cây trồng mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ kỹ thuật hàng ngày phải theo dõi, chăm sóc, bắt sâu cho vườn rau. Từ mô hình sản xuất RAT sẽ giúp tuyên truyền cho người dân dần thay đổi được thói quen, tập quán sản xuất rau truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP, tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích canh tác. Đặc biệt là thông qua thực hiện mô hình sẽ giúp thay đổi nhận thức của nông dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn, đúng quy trình, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

