FPT tiếp tục nâng băng thông Internet và hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong mùa dịch

BHG - Từ ngày 10.8, FPT tiếp tục nâng băng thông cho toàn bộ người dùng với giá không đổi, cùng các hình thức hỗ trợ khách hàng và cộng đồng khác. Chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm hỗ trợ người dân, cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đại diện Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 8 tiếp nhận hàng hỗ trợ

Theo sát diễn biến dịch bệnh, FPT liên tiếp triển khai hoạt động hỗ trợ trên các mặt trận, nhằm chung tay, góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19. Đặc biệt với nhu cầu sử dụng Internet hàng ngày tăng cao, FPT đưa ra chính sách mới để nâng cấp thêm đến 66% băng thông cho toàn bộ các gói Internet FPT. Cụ thể, các khách hàng đang sử dụng gói băng thông Super 30Mbps sẽ được nâng lên 50Mbps, gói Super 80Mbps lên 100Mbps, gói Super 100Mbps lên 150Mbps, và gói Super 150Mbps lên 200 Mbps. Thời gian áp dụng chương trình trong 3 tháng từ ngày 10/8/2021 và gói cước của người dùng sẽ tự động được nâng cấp mà không cần phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí hay thực hiện thao tác lắp đặt nào. Thông tin chi tiết về chương trình nâng băng thông tại website: https://fpt.vn

Trước đó, vào tháng 5, FPT đã chủ động nâng băng thông gấp đôi miễn phí cho toàn bộ khách hàng. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, FPT đã thực hiện 2 đợt nâng cấp lớn cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet FPT.

Từ đầu mùa dịch, với mong muốn góp phần giảm tải việc tiếp xúc trực tiếp của y bác sĩ trong quá trình thăm khám chữa bệnh để bảo vệ đội ngũ bác sĩ tiền tuyến, tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời nâng cao vận hành an toàn, hiệu quả của bệnh viện dã chiến, FPT đã triển khai giải pháp chuyển đổi số, lắp đặt thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, tại nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên cả nước. Hệ thống Wi-Fi với 100 điểm phát, cùng đường truyền băng thông lớn, hệ thống họp trực tuyến OnMeeting by FPT, dàn máy tính, máy in và các camera giám sát đã được nhanh chóng lắp đặt tại các Bệnh viện dã chiến chỉ trong 1-2 ngày.

Ngoài ra, FPT đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong chương trình Tiếp sức cho tâm dịch, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bằng những đồ bảo hộ y tế cần thiết, phục vụ cho hoạt động hàng ngày của các y bác sĩ. Trong ngày 6.8, tổng cộng 5.000 kính chống giọt bắn, 40.000 đôi găng tay, 2.000 chai dung dịch sát khuẩn tay đã được trao tặng đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2, số 4, số 8; bệnh viện điều trị Covid-19 số 6 và bệnh viện An Bình. Trước đó, tại 5 bệnh viện trên, Quỹ Hy vọng đã trao tặng 2 máy thở, 1 monitor theo dõi bệnh nhân, 11.000 đồ bảo hộ cấp 4 và dự kiến tiếp tục gửi đến 13.000 khẩu trang N95 thời gian tới.

Từ tháng 6 đến nay, tổng số máy móc, thiết bị y tế, đồ phòng hộ cấp 4, khẩu trang N95... trị giá hơn 4 tỷ đồng đã được Quỹ Hy vọng tiếp sức cho 13 bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP HCM, tiếp sức gần 2.500 cán bộ y tế.

Năm 2020, với những đóng góp trong phòng chống dịch, FPT đã vinh dự được Stevie Awards - Giải thưởng hàng đầu thế giới tôn vinh những thành tựu của doanh nghiệp vinh danh là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ứng phó Covid-19 hiệu quả nhất. Trước đó, FPT cũng đã được Forbes ghi nhận là doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong cuộc chiến chống Covid-19 tại khu vực Châu Á.

Theo FPT