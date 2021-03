Sục Ozone, hiện đại hóa quy trình bảo quản cam Sành

BHG - Xuân Tân Sửu năm nay, 3 huyện sản xuất cam của tỉnh là Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên đón niềm vui đặc biệt: Nhà xưởng quản lý, vận hành dây chuyền sục Ozone cho sản phẩm cam Hà Giang trước khi đưa vào hệ thống siêu thị Vinmart (thuộc Tập đoàn VinGroup) chính thức đi vào hoạt động. Toàn bộ cam được xử lý theo dây chuyền công nghệ châu Âu đã tạo nên một bước tiến mới, hiện đại hóa quy trình bảo quản cam nói chung, cam Sành Hà Giang nói riêng.

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ và Chuyển giao KHKT về NLN huyện Bắc Quang giới thiệu dây chuyền sục Ozone.

Nhà xưởng quản lý, vận hành dây chuyền sục Ozone cho sản phẩm cam Hà Giang có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang); do Trung tâm dịch vụ và Chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) về nông, lâm nghiệp (NLN) huyện Bắc Quang trực tiếp quản lý, vận hành. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thay vì tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, trong nhà xưởng, âm thanh rền rã của động cơ vang đều như thúc giục công nhân nhanh tay hoàn thành quy trình sục Ozone cho sản phẩm cam Sành. Cứ như thế, những đơn hàng đầu tiên của năm mới nối tiếp đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart, giúp cam Sành Hà Giang – “Món ngon tinh hoa ẩm thực Việt” góp mặt trong thực đơn của người tiêu dùng cả nước.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ và Chuyển giao KHKT về NLN huyện Bắc Quang, Đặng Tiến Cường chia sẻ: Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Bắc Quang nói riêng, Quang Bình, Vị Xuyên nói chung, việc chuyển đổi cơ cấu giống cây ăn quả có múi như cam Vàng, cam Sành phát triển mạnh cả về quy mô diện tích, sản lượng. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm từng bước nâng cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng đất, giúp người dân nâng cao thu nhập. Hơn nữa, sản phẩm cam Vàng, cam Sành được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, miền Trung, miền Nam và đặc biệt, đã đưa vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị lớn, như: Vinmart, BigC, SaiGon CO.OP... Tuy nhiên, thực tế sản xuất cam cho thấy: Toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch chưa được xử lý tẩy rửa vi khuẩn, nấm mốc một cách khoa học. Trong khi đó, phương pháp bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; hệ lụy là cam nhanh bị thối với tỷ lệ hư hỏng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến mẫu mã, chất lượng sản phẩm... Để góp phần khắc phục hạn chế trên, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Bắc Quang phê duyệt “Phương án xây dựng nhà xưởng quản lý, vận hành dây chuyền sục Ozone cho sản phẩm cam Hà Giang trước khi đưa vào hệ thống siêu thị Vinmart”, niên vụ 2020 – 2021 và các năm tiếp theo.

Cuối tháng 1.2021, Nhà xưởng quản lý, vận hành dây chuyền sục Ozone cho sản phẩm cam Hà Giang trước khi đưa vào hệ thống siêu thị Vinmart hay các siêu thị, chợ đầu mối khác (nếu có nhu cầu) chính thức đi vào hoạt động. Nhà xưởng có tổng kinh phí đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng với công suất hoạt động từ 25 – 30 tấn cam/ngày. Trong đó, toàn bộ dây chuyền sục Ozone được Tập đoàn VinGroup đầu tư và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật vận hành, sử dụng dây chuyền. Còn Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng 1 nhà xưởng, 1 phòng làm việc, 2 phòng nghỉ (bằng khung sắt chịu lực, mái tôn xốp) cho viên chức, người lao động lưu trú trong thời gian làm việc; hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước, điện chiếu sáng, quạt trần, công trình phụ... Trong quá trình quản lý, vận hành dây chuyền: Từ khâu bốc xếp sản phẩm xuống xe, đưa cam vào dây chuyền, dán tem truy xuất nguồn gốc, đóng hàng vào sọt và bốc xếp lên xe; Trung tâm dịch vụ và Chuyển giao KHKT về NLN huyện Bắc Quang tự chủ, tự hạch toán kinh phí, không sử dụng ngân sách của huyện, tỉnh hỗ trợ. Theo đó, giá thu phí sục Ozone được tính theo bậc thang, chi phí giảm dần khi số lượng sản phẩm tăng. Cụ thể, nếu chi phí sục Ozone cho 1 tấn cam/ngày là hơn 1,1 triệu đồng thì từ 10 tấn cam/ngày trở lên, giá chỉ hơn 900 nghìn đồng/tấn…

Từ khi đi vào vận hành đến nay, hàng chục tấn cam Sành theo đơn đặt hàng của hệ thống siêu thị Vinmart được các hợp tác xã (HTX) cung ứng đưa vào sục Ozone, trước khi đến tay người tiêu dùng. Anh Phạm Quang Huyên, Giám đốc HTX Anh Tài, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) chia sẻ: Sản phẩm sau khi sục qua dây chuyền Ozone đảm bảo khô ráo, được đóng xếp vào sọt cẩn thận, với giấy bọc hoa qủa chuyên dụng rồi mới vận chuyển đến siêu thị. Đặc biệt, sản phẩm có bề mặt bóng, vàng hơn so với cam Sành để tự nhiên. Hơn nữa, sục Ozone giúp cam có thời gian bảo quản tự nhiên dài hơn so với sản phẩm thông thường, do đã được khử khuẩn, diệt nấm mốc. Giải pháp này vừa giữ được mẫu mã, chất lượng sản phẩm vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Dây chuyền sục Ozone cho sản phẩm cam Sành trước khi đem tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng của huyện để góp phần thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 1.12.2020 của BTV Tỉnh ủy về phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Với hệ thống dây chuyền này, huyện kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, chế biến sâu, giữ vững thị trường nội địa. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm cam Sành Hà Giang với người tiêu dùng, tạo sự phát triển bền vững, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất...

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG