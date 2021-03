Cấp chứng chỉ đào tạo, chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

BHG - Ngày 29.3, Công an tỉnh và Công ty Viễn thông Hà Giang (VNPT) đã tổ chức tổng kết tập huấn và cấp chứng chỉ đào tạo, chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, triển khai đường truyền bảo mật và xác thực dự án.

Lãnh đạo Công an tỉnh và VNPT Hà Giang trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Từ đầu tháng 12.2020 đến giữa tháng 1.2021, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an và Công ty VNPT Hà Giang mở 11 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố thực hiện công tác quản trị mạng và thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp thẻ CCCD. Chỉ trong thời gian ngắn, CBCS các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nội dung chương trình đào tạo, tập huấn; cán bộ, báo cáo viên Công ty VNPT đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt, chuyển giao kỹ thuật thực hành quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các phần mềm hệ thống CSDLQG về dân cư, công tác bảo mật và xác thực dự án. Dự án CSDLQG về dân cư được thống nhất trên toàn quốc để thu thập, cập nhật thông tin cơ bản của công dân Việt Nam nhằm phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới phát triển nền kinh tế số.

Phát biểu tại lễ tổng kết, lãnh đạo Công an tỉnh và Công ty VNPT Hà Giang đã biểu dương các đơn vị chức năng làm tốt công tác phối hợp, tham mưu tổ chức tốt các lớp tập huấn, kịp thời phục vụ triển khai công tác cấp CCCD trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ.

Trung Thực (Công an tỉnh)