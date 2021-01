Khai trương Trung tâm bảo hành và Showroom trải nghiệm đèn học thông minh tại Hà Giang

BHG - Ngày 24.1, tại thành phố Hà Giang, Công ty cổ phần phân phối The Smart Light phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D) tổ chức khai trương Trung tâm bảo hành và Showroom trải nghiệm đèn học thông minh tại tỉnh Hà Giang; giới thiệu kế hoạch triển khai chương trình “Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0 tại các xã biên giới tỉnh Hà Giang”.

.

Đại diện Công ty cổ phần phân phối The Smart Light trao nhiều phần quà cho các em học sinh, sinh viên

Tại chương trình Công ty cổ phần phân phối The Smart Light đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đại diện kinh doanh; Trưởng Showroom thiết bị số và đèn học thông minh; Trưởng Trung tâm bảo hành The Smart Light tại tỉnh Hà Giang. Cùng với đó Công ty đã trao đèn học thông minh The Smart Light cho 5 sinh viên tiêu biểu của tỉnh; trao 1.000 cuốn sách Nước cờ hòa trị giá gần 70 triệu đồng và 6 tháng ấn phẩm Người phụ trách cho Hội đồng đội tỉnh (Tỉnh đoàn). Cũng nằm trong chương trình, Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng trao tặng 12 thẻ học thông minh uTeacher trị giá 7 triệu dành cho con em các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Chương trình “Đưa chữ lên non trong kỳ nguyên số 4.0” được Công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh phát động triển khai từ năm 2019 với các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng như: Lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên và giáo viên; trao tặng sách số và gây dựng tủ sách thiện nguyện lá bồ đề. Từ năm 2021, hoạt động gia sư, dạy kèm tình nguyện cho các học sinh là con em các chiến sĩ bộ đội biên phòng chính thức được triển khai tại tỉnh ta.

Tin, ảnh: Hồng Cừ