Bộ não đạt 'đỉnh cao nhận thức' khi chúng ta bao nhiêu tuổi?

Một nghiên cứu khoa học mới đây chỉ ra rằng bộ não sẽ hoạt động tối đa khi con người ở tuổi 35, sau đó khoảng 10 năm, các chức năng sẽ giảm dần.

Cờ vua là trò chơi đòi hỏi nhận thức rất cao - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich (Đức) cho biết họ đã nghiên cứu kết quả và người chơi hàng nghìn ván cờ trong 130 năm qua để xem liệu bộ não của chúng ta có thay đổi khả năng hoạt động theo tuổi tác hay không.

Các nhà khoa học phân tích hơn 1,6 triệu nước đi trong hơn 24.000 ván cờ chuyên nghiệp diễn ra từ năm 1890 đến năm 2014 của các kỳ thủ vô địch cờ vua từ trước đến nay.

Sau đó, họ so sánh mỗi nước đi của người chơi với nước đi tối ưu được đưa ra từ một công cụ cờ vua trên máy tính.

Các phân tích tập trung vào nước đi chính xác, tốc độ quyết định nước đi và trí nhớ cũng như tinh thần của các kỳ thủ trong mỗi trận đấu.

Nhóm nhà khoa học nhận thấy hoạt động não tăng mạnh khi con người đến tuổi 20, đạt đỉnh ở tuổi 35, sau đó giảm dần từ 45 tuổi trở đi.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn nhận thấy khả năng hoạt động não của con người cũng cải thiện khá nhiều kể từ trận đấu được nghiên cứu đầu tiên vào năm 1890.

Đặc biệt, hiệu suất tăng mạnh nhất trong những năm 1990, đối với các cá nhân dưới 20 tuổi. Đó là khi các công cụ chơi cờ vua trên máy tính gia đình được phổ biến rộng rãi hơn.

Theo các tác giả, sự xuất hiện của các công cụ cờ vua và ngày càng nhiều cơ hội chơi trực tuyến trong những năm gần đây có thể giúp người chơi tích lũy kiến ​​thức và có thể cải thiện năng lực chơi cờ vua

Cờ vua là một môn thể thao đòi hỏi sự tính toán nhận thức rất cao. Đây cũng là trò chơi rèn luyện trí não và tính kiên nhẫn rất bổ ích được nhiều chuyên gia khuyên cha mẹ nên hướng dẫn cho con trẻ.

Theo tuoitre.vn