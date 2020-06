Khai trương Trung tâm điều hành giám sát IOC thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 20.6, UBND thành phố Hà Giang tổ chức khai trương Trung tâm điều hành giám sát thông minh IOC. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thành phố Hà Giang; Tập đoàn VNPT Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo thành phố Hà Giang, Tập đoàn VNPT Việt Nam ấn nút khai trương Trung tâm điều hành giám sát IOC.

Trung tâm điều hành giám sát IOC thành phố Hà Giang được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống; các chỉ tiêu đánh giá về tình hình KT – XH; tình hình chất lượng dịch vụ; tình hình giải quyết dịch vụ hành chính công… Nhằm xây dựng thành phố Hà Giang thành đô thị thông minh, kiểu mẫu, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và nâng cao hoạt động các cơ quan Nhà nước, thúc đẩy KT – XH phát triển.

Các đại biểu tham qua hoạt động của trung tâm

Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành giám sát IOC, UBND thành phố Hà Giang đã phối hợp với VNPT Hà Giang sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc; hoàn thành lắp đặt hệ thống hiển thị màn hình, hệ thống phụ trợ và công nghệ thông tin; thu thập, cập nhất số liệu kết nối dữ liệu từ các phần mềm riêng lẻ vào hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC; thiết kế các bảng hiện thị giúp lãnh đạo thành phố dễ dàng theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định trong chỉ đạo, điều hành. Tổng kinh phí triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại gần 2 tỷ đồng; trong đó VNPT hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, thành phố đối ứng hơn 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Với mục tiêu tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với thực hiện đột phá chiến lược và hiện đại hóa hạ tầng thông tin, phát triển mạnh mẽ kinh tế số; tỉnh Hà Giang quyết tâm mạnh mẽ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT và CNTT vào mọi lĩnh vực, trong đó có hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và điều hành phát triển KT – XH.

Để Trung tâm điều hành IOC đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị: UBND thành phố Hà Giang có trách nhiệm duy trì, thực hiện công tác quản lý đảm bảo vận hành của trung tâm; xây dựng các quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng và đơn vị liên quan trong sử dụng dữ liệu được phân tích từ hệ thống phần mềm; phối hợp với Sở TT&TT đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm để đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp; Công an tỉnh đánh giá chất lượng, hiệu quả của hệ thống giám sát an ninh, giao thông để áp dụng, mở rộng phạm vi thực hiện nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, xử lý vi phạm giao thông đường bộ trên địa bàn; Tập đoàn VNPT Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn cho UBND thành phố quản lý, vận hành Trung tâm đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Tin, ảnh: AN GIANG