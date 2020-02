Bước tiến mới trong thử nghiệm vaccine chống Covid-19

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc công bố thành công bước đầu trong quá trình thử nghiệm vaccine phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, trong quá trình tiêm thử nghiệm kháng nguyên virus Covid-19, cơ thể chuột đáp ứng miễn dịch tốt, sinh ra kháng thể, hứa hẹn thành công bước đầu trong việc tạo vaccine phòng dịch. Các nhà nghiên cứu đã sàng lọc virus Corona qua 4 thế hệ. Vaccine được tái tổ hợp trên vật dẫn, bắt đầu tiến hành từ việc nuôi cấy virus, hiện đang thử nghiệm trên động vật. Theo các chuyên gia, thông thường trong vaccine sẽ chứa hàm lượng nhất định kháng nguyên gây bệnh, khi tiêm vào động vật, nếu đáp ứng miễn dịch tốt sẽ sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên đó để bảo vệ cơ thể. Kết quả này hứa hẹn cho một vaccine tốt.



Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 648 ca nhiễm Covid-19 và 97 ca tử vong mới được ghi nhận ở nước này. Như vậy tính tổng cộng, Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.442 người tử vong do Covid-19 và 76.936 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, 22.888 bệnh nhân đã được xuất viện. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca bình phục cao hơn nhiều so với số ca nhiễm mới.



Liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in thông báo chính quyền đã nâng cảnh báo về Covid-19 lên mức cao nhất (mức đỏ) trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng. Số ca tử vong do dịch bệnh này đã lên tới 6 người và tổng cộng có 602 người nhiễm bệnh.



Theo số liệu do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố ngày 23-2, hơn 50% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). KCDC thông báo đã đưa 9.334 thành viên giáo phái Shincheonji vào diện tự cách ly.



Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng 7 đến 10 ngày tới là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 tại nước này, đồng thời cam kết áp dụng mọi biện pháp có thể để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Bộ Y tế cho biết chính phủ sẽ dành 609 giường bệnh tại Daegu cho những người nhiễm Covid-19 và sẽ bổ sung thêm 1.000 giường bệnh tại các bệnh viện trên toàn quốc. Hàn Quốc cũng khẳng định có thể bố trí 10.000 giường bệnh trên cả nước. Giới chức Hàn Quốc cho biết nước này sẽ hoãn khai giảng năm học mới. Theo đó, năm học mới tại tất cả các cấp học sẽ bắt đầu từ ngày 9-3 tới, muộn hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu.



Trong khi đó, tại Nhật Bản, Thủ tướng Abe Shinzo chỉ thị nhóm đặc trách của chính phủ về dịch Covid-19 nhanh chóng soạn thảo chính sách cơ bản mới nhằm kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Bộ Y tế Nhật Bản cùng ngày xác nhận thêm 1 trường hợp tử vong trên du thuyền Diamond Princess. Đây là ca tử vong thứ 3 trên tàu này sau 2 trường hợp hôm 20-2 và là trường hợp tử vong thứ 4 tại Nhật Bản. Nạn nhân là một cụ ông 80 tuổi. Tính đến nay, Nhật Bản có 773 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 634 người trên du thuyền Diamond Princess và 14 công dân Nhật Bản trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

