Thầy và trò Quang Bình làm theo lời Bác

BHG - Bác Hồ từng căn dặn “Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc". Thấm nhuần lời dạy của Người, ngành Giáo dục huyện Quang Bình luôn nỗ lực vượt qua gian khó để trở thành 1 trong những địa phương đi đầu toàn tỉnh về dạy tốt, học tốt; tự hào dâng lên Bác kính yêu những thành quả đạt được trong sự nghiệp “Trồng người” nơi miền đất hứa này.

Giáo viên Trường TH&THCS Xuân Giang dạy học sinh cách nhận biết các vị thuốc quý tại địa phương.

Quang Bình từ lâu được biết đến là vùng đất hiếu học, nhiều trường học làm tốt công tác vận động trẻ đến trường, tạo điều kiện giúp học sinh nâng cao kiến thức. Trong đó, nổi bật là Chi bộ Trường TH&THCS Xuân Giang, xã Xuân Giang hiện có 54 đảng viên, nhận rõ việc học và theo lời Bác căn dặn là việc làm thiết thực, thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến từng đảng viên, học sinh; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Dạy tốt – học tốt”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Thầy giáo Đặng Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng chia sẻ: Chi bộ đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa ra những sáng kiến, ý tưởng hay giúp nâng cao thành tích học tập cho 792 học sinh toàn trường, xứng đáng là trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1. Nhiều giáo viên đóng góp phương pháp giảng dạy hay để áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thường xuyên đưa những bộ tài liệu về Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống vào giảng dạy. Đồng thời, lồng ghép các nội dụng “Làm theo lời Bác” vào các giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa, góp phần giáo dục ý tưởng sống, ý thức tự học, nỗ lực vươn lên của học sinh. Nhờ sự phấn đấu không ngừng nên tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%; học sinh khá, giỏi trên 65%; Đảng ủy xã đánh giá Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020…

Trường THCS Tân Bắc luôn nêu cao tinh thần của người đảng viên, bản lĩnh chính trị, tâm huyết với nghề. Chi bộ xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ cả năm học. Các chuyên đề được đưa vào sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung để cùng trao đổi, liên hệ. Những hoạt động trở thành nền nếp, giúp các đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thầy giáo Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng khẳng định: Mỗi đảng viên đã linh hoạt, chủ động trong xây dựng kế hoạch làm việc, vận dụng linh hoạt các chuyên đề “Học và làm theo gương Bác” vào giảng dạy. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tâm, tạo niềm tin nơi mỗi đảng viên. Nhiều năm qua, giáo viên trong trường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề sâu sắc, tự lực nâng cao trình độ chuyên môn để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao trong đổi mới giáo dục. Giáo viên đều sử dụng thuần thục máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng, giúp thành tích học tập của học sinh ngày càng tiến bộ.

Trường Mầm non Tiên Yên luôn ghi nhớ những lời Bác căn dặn; đảng viên trong Chi bộ luôn phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, hăng say với công việc. Giáo viên thường xuyên kể những câu chuyện về Bác cho học sinh để hình thành đức tính trung thực, khiêm tốn, giản dị… Nhà trường luôn xác định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nhiệm vụ hàng đầu. Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn chủ động trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, với nhiều biện pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả nên công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ luôn đạt chất lượng. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Sâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng cho biết: Nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, bếp ăn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, lấy chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

Thầy và trò huyện Quang Bình đang nỗ lực thực hiện tốt lời căn dặn của Bác năm xưa, phát huy hết tiềm năng, giúp công tác dạy và học ngày càng phát triển hơn, tạo tiền đề xây dựng nền giáo dục vững mạnh.

