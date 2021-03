BHG - Cụ thể hóa công tác Đoàn gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ mang tính xuyên suốt, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đối với yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo.

Xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc

Với phương châm “Cống hiến sức trẻ, vì nhân dân phục vụ”, trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH gắn với triển khai các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, ĐVTN lực lượng an ninh luôn có mặt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn biên giới, dân tộc; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; tham gia đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng tình báo, gián điệp, phản động; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh mạng.

ĐVTN các đơn vị cảnh sát đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trực tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án về kinh tế, ma túy, môi trường, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ các mục tiêu chính trị, ngoại giao, kinh tế - xã hội quan trọng; cơ động chiến đấu, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây phương hại đến ANTT; bảo vệ an ninh, an toàn trại tạm giam, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng…

Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, ĐVTN đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, chủ động trong tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH và xây dựng lực lượng; tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo quy định. Nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn như: “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”, “Biên tập các tin, bài trên trang web nội bộ”, “Phần mềm cấp phát tài liệu thông minh”… được đánh giá là thiết thực, có sức lan tỏa, tiêu biểu trong toàn Công an tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt để phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan, đồng thời vận động ĐVTN xung kích, đăng ký tình nguyện tăng cường xuống cơ sở đảm nhận các chức danh công an xã. Đến nay, đã có 352 đồng chí ĐVTN đảm nhiệm các chức danh công an xã, trong đó có 10 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an xã, 13 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Tuổi trẻ sáng tạo

Xung kích trong nghiên cứu, đưa ý tưởng vào thực tiễn, trong năm qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện 2 mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với việc triển khai phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Tiêu biểu như Chương trình “Nồi cháo yêu thương, thắm tình người chiến sỹ” đã phát được gần 4.000 suất cháo từ thiện, lồng ghép với phát trên 4.200 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bệnh nhân và gia đình người bệnh tại 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Giang. Chương trình “Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại Km12, Quốc lộ 4C, bằng hình thức tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phát tờ rơi hướng dẫn giao thông, giới thiệu các điểm du lịch và cấp phát nước miễn phí, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tuyên truyền cho trên 2.000 người, phát hơn 2.600 tờ rơi và 2.200 chai nước khoáng.

Các mô hình hay, sáng tạo đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, được Đảng ủy, lãnh đạo công an các cấp, quần chúng nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả vai trò xung kích của ĐVTN trong nghiên cứu, phát huy trí tuệ, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn đã tiếp tục đăng ký, duy trì đảm nhận 58 phần việc thanh niên, qua đó góp phần đáng kể trong hỗ trợ công tác chuyên môn, giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị.

Những trái tim tình nguyện

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tích cực triển khai các chiến dịch thanh niên tình nguyện theo chuyên đề, kết hợp với Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2022”, phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động, quyên góp xây dựng các công trình thanh niên, lao động tình nguyện, giao lưu văn nghệ phục vụ đồng bào, tặng quà tình nghĩa,… với tổng giá trị quà tặng hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong toàn lực lượng đã tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”, nhận hỗ trợ, đỡ đầu, cấp học bổng định kỳ cho 37 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, xa. Thông qua các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở đã góp phần thiết thực đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều ĐVTN đã tình nguyện, xung phong, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức và triển khai đồng bộ các hoạt động phối hợp tình nguyện trong và ngoài lực lượng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Phát tờ rơi tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, tặng kính chống giọt bắn và nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch, qua đó, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, trong những ngày này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã và đang triển khai, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Giang (26.3.1961 - 26.3.2021). Hy vọng những kết quả tích cực đã đạt được sẽ là bước tạo đà vững chắc để tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Hà Giang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Bài, ảnh: Diệu Loan