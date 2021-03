Làm theo lời Bác

BHG - Là học sinh Trường Thanh niên dân tộc của tỉnh, chúng tôi may mắn được dự cuộc mít-tinh sáng ngày 27.3.1961 tại sân vận động thị xã Hà Giang, (nay là Quảng trường 26.3), nghe Bác Hồ nói chuyện. Là người hiểu và thương đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn về cuộc sống và trình độ hiểu biết, nên Bác nói với đồng bào tỉnh Hà Giang 8 điều đơn giản, dễ hiểu để đồng bào thực hiện.

Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Hà Giang năm 1961. ảnh: Tư Liệu

Từ đó đến nay đã 60 năm, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng bộ Hà Giang từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn rồi đến các thôn, bản, tổ dân phố, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, thử thách của thiên tai, địch họa để xây dựng cuộc sống từ nghèo đói, mù chữ đến ấm no, hạnh phúc. Bước sang thập kỷ đầu của thế kỷ 21, nhân dân ta nghe theo sự thỉ đạo của Tỉnh ủy “biến khó khăn thành lợi thế phát triển”, quyết tâm thực hiện lời Bác dạy. Trải qua 20 năm, đến hết thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để cuộc sống cơm no, áo ấm. Bác chỉ rõ: Muốn có “cơm no, áo ấm” thì phải lo nước tưới tiêu, “nhiều phân bón” và “cải tiến nông cụ”. Phải “phát triển chăn nuôi” để thành “nguồn lợi lớn”; phải chú ý “trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng”. Là người đã từng sống với đồng bào các dân tộc từ Cao Bằng đến Tuyên Quang, Bác hiểu rõ cuộc sống của đồng bào nên Bác dặn dò đồng bào phải chú ý thực hiện 4 sạch: “ăn sạch, uống sạch, ở sạch, mặc sạch” để có sức khỏe lao động sản xuất.

Tỷ lệ người dân mù chữ ở Hà Giang khi đó còn cao, nên Bác căn dặn: “Đồng bào phải cố gắng xóa nạn mù chữ. Phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ được”. Để đồng bào thực hiện được những việc trên, Bác yêu cầu cán bộ các cấp ủy Đảng “phải ra sức giúp đỡ đồng bào”. Bác chỉ rõ: “Các đồng chí chớ chủ quan”, phải “luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhân dân”, và phải “luôn có quyết tâm khắc phục khó khăn để làm tròn nhiệm vụ”.

Đó là những điều Bác chỉ ra rất cụ thể để đồng bào Hà Giang thực hiện. Từ đó đến nay, các cấp ủy Đảng của tỉnh ta đã luôn xây dựng nhiều biện pháp sát thực, cụ thể ngay từ nghị quyết của Đảng bộ và tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, các nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, thành hành động của nhân dân.

Trải qua 60 năm thực hiện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tự hào khẳng định đã thực hiện 8 điều Bác Hồ căn dặn, cuộc sống của nhân dân trong tỉnh đã thật sự đạt được điều Bác Hồ hằng mong muốn: Các dân tộc luôn đoàn kết chặt chẽ, không còn hiện tượng phân biệt dân tộc của thời kỳ phong kiến, đảo ngược con số 98% mù chữ thành 98% biết chữ; không chỉ biết đọc, biết viết mà hầu hết có trình độ từ lớp 7 trở lên đến đại học; các dân tộc không chỉ thực hiện “4 sạch” mà còn là cuộc sống “cơm no, áo ấm” và văn minh, hạnh phúc; cùng nhau đưa điện, đường, trường, trạm đến với dân với tỷ lệ 98% số thôn, 96% số hộ có điện; 100% xã, 96% số thôn có đường ô tô đến trung tâm, các thôn bản đều có lớp học mầm non, 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở, 100% huyện, thành phố có trường trung học phổ thông và trường dân tộc nội trú, 100% xã có trạm y tế, 100% huyện có bệnh viện đa khoa…

Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm được những việc ngàn năm trước không làm được. Song không dừng lại với kết quả hôm nay, Đảng bộ và đồng bào hứa với Bác tiếp tục phấn đấu vươn lên theo kịp bước tiến chung của thời đại.

Triệu Đức Thanh