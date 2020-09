Thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương

BHG - Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) gắn thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú (Đồng Văn) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc biên giới; từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú giúp hộ anh Vừ Mí Sính, thôn Ma Xí B, xã Má Lé làm nhà.

ĐBP Lũng Cú đóng chân trên địa bàn xã Má Lé (Đồng Văn); quản lý, bảo vệ 26,343 km đường biên giới với 26 cột mốc; tiếp giáp với huyện Ma Ly Pho và Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Những năm qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào TĐYN đã góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đồn đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai kế hoạch hoạt động, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới. Cụ thể, trong 5 năm qua, mở 27 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý 123 vụ/153 đối tượng, khởi tố điều tra ban đầu 2 vụ/5 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ/18 đối tượng.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, ĐBP Lũng Cú đã tích cực tham gia đóng góp phát triển KT-XH tại địa phương. Chủ động giúp đỡ nhân dân bằng việc thực hiện những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động luôn được đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và đạt được hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các phong trào: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; giúp dân sửa chữa, làm mới nhà cho các hộ nghèo; thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm biên cương”. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đơn vị đã phối hợp rà soát, triển khai xây dựng 87 nhà và cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ trên 300 ngày công. Điểm sáng trong phong trào TĐYN của đơn vị là Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi biên phòng”. Đơn vị đã nhận giúp đỡ 9 học sinh nghèo vượt khó, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng; trực tiếp nuôi dưỡng tại Đồn 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua chương trình càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Với những kết quả đạt được, đơn vị 5 năm liền được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen; Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Cờ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 23 tập thể, 87 cá nhân được khen thưởng… Thiếu tá Hà Văn Đô, Chính trị viên ĐBP Lũng Cú cho biết: Thời gian tới, ĐBP Lũng Cú tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào trong toàn cán bộ, chiến sỹ; nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng, TĐYN trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

