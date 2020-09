Chi đoàn Phòng Hậu cần Công an tỉnh làm theo lời Bác

BHG - 6 điều Bác dạy về tư cách người Công an nhân dân: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải tận tụy; đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” luôn in sâu và là di sản tinh thần thiêng liêng, chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử với nhân dân. Thấu hiểu điều đó, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn phát huy tốt những điều Bác căn dặn, trong đó phải kể đến Chi đoàn Phòng Hậu cần luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi đoàn Phòng Hậu cần tặng quà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chi đoàn Phòng Hậu cần Công an tỉnh hiện có 41 đồng chí, gồm có 6 đội và 1 nhà khách; những năm qua, Chi đoàn luôn phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện chuyên môn, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện xã hội, hướng mạnh nguồn lực về các địa bàn đang xây dựng Nông thôn mới. Phong trào “tuổi trẻ Công an Hà Giang tình nguyện hướng về cơ sở” được Chi đoàn hưởng ứng và thực hiện tốt tại thôn Bản Mán, xã Phong Quang (Vị Xuyên) với hoạt động xây dựng 15 lò đốt rác mini; tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; tặng quà các cháu Trường Mầm non Kim Thạch, xã Kim Thạch (Vị Xuyên) và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cũng được Chi đoàn chú trọng, luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện: Thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt. Với tinh thần tương thân, tương ái, cảm thông, chia sẻ khó khăn của đồng bào vùng cao xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc), Chi đoàn đã ủng hộ người dân các nhu yếu phẩm và vật tư y tế, gồm: Khẩu trang, nước rửa tay, nước lọc… Ngoài ra, đo thân nhiệt cho 15.000 lượt và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; đoàn viên trong Chi đoàn vận chuyển, ủng hộ 200 nhà bạt và các thiết bị thiết yếu cho các khu phong tỏa cách ly của huyện Đồng Văn.

Trung úy Hán Minh Tiến, Bí thư Chi đoàn Phòng Hậu cần, cho biết: Chi đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Hà Giang học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục nâng cao hiểu biết, nắm vững pháp luật và ý thức thực hiện Điều lệnh Công an nhân dân...

Bài, ảnh: ĐỨC NINH