"Tôi học Bác từ những điều bình dị nhất"

BHG - Đó là chia sẻ của chị Phạm Thị Liên, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 12 (Công ty Xăng dầu Hà Giang) trong cuộc trò chuyện với chúng tôi về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Phạm Thị Liên kiểm tra nhân viên thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước”.

Chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1980, trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Hóa. Từ nhỏ, chị đã theo cha mẹ lên Hà Giang lập nghiệp. Tuổi thơ đầy vất vả đã rèn cho chị tinh thần chịu khó, luôn nỗ lực học hỏi, vượt qua khó khăn trong cuộc sống và trân trọng sức lao động của mọi người.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Kế toán, chị Liên được tuyển dụng làm kế toán tại Công ty Xăng dầu Hà Giang. Sau đó được luân chuyển qua bộ phận bán hàng tại nhiều đơn vị: Cửa hàng Xăng dầu Bắc Quang, Cửa hàng Xăng dầu Yên Minh; Cửa hàng Xăng dầu số 12 (Quang Trung). Với tinh thần chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2012, chị được giao phụ trách Cửa hàng Xăng dầu số 12. Từ đó đến nay, doanh số bán hàng năm sau luôn cao hơn năm trước; tập thể cửa hàng luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, cửa hàng kinh doanh mặt hàng xăng, dầu đạt 113% so với kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018; các mặt hàng dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm đều tăng mạnh so với kế hoạch Công ty giao.

Chia sẻ về công việc hàng ngày, chị Liên cho biết: “Cửa hàng có 6 nhân viên, để hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc trưng là đơn vị kinh doanh mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân nên tôi phân công linh hoạt về thời gian làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên; ai yếu ở khâu nào, tôi “cầm tay chỉ việc” ở khâu đó để họ ngày càng trưởng thành hơn. Ở đây không có khoảng cách lãnh đạo và nhân viên, mọi người đều đoàn kết, phấn đấu hết mình, yêu thương, chia sẻ như trong gia đình. Hằng ngày, tôi đều kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tối đa cho nhân viên. Cửa hàng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% nhân viên đạt lao động tiên tiến hàng năm”.

Bên cạnh đó, chị luôn tuyên truyền, nhắc nhở, động viên các nhân viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của Công ty; quản lý chặt chẽ tiền – hàng; thực hiện đúng quy trình vận hành, thao tác thiết bị trong quá trình xuất – nhập; bảo quản hàng hóa; yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh lao động; xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công ty Xăng dầu Hà Giang với “Quy trình bán hàng 5 bước”. Tích cực phát động các phong trào thi đua và khuyến khích mọi người tham gia, như: Lao động sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; thi đua trong hệ thống bán lẻ Petrolimex; chung sức xây dựng Nông thôn mới; thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn cửa hàng đóng chân.

Là người đứng đầu đơn vị, chị luôn là tấm gương sáng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nói về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị khiêm tốn: “Tôi học Bác từ những điều bình dị nhất. Trước hết tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm của công việc để cố gắng phục vụ ngày càng tốt hơn; tôi học Bác về học phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời gian, quản lý dòng tiền hiệu quả; cách quản lý nhân viên hợp lý, phát huy được sở trường của từng người, động viên, khuyến khích họ làm việc hiệu quả. Trong công việc, tôi đề cao tính công bằng, thưởng phạt phân minh; cán bộ sai ở đâu thì sửa ở đó, không bao che. Mỗi người đều phải xây dựng chương trình hành động cá nhân hàng năm, đăng ký các nội dung học tập và làm theo gương Bác để nỗ lực phấn đấu; cửa hàng căn cứ mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đăng ký để bình xét lao động cuối năm”.

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế cuốn theo những sẻ chia của chị về công việc, cuộc sống hàng ngày, về những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời chị. Ở tuổi 40, người phụ nữ có dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, nụ cười tươi tắn luôn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, truyền lửa cho nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN