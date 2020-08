BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì đã tập trung phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hoàng Su Phì thăm mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm ở xã Nậm Ty.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, Vũ Mạnh Hà, cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của các phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Từ đó, mỗi ngành, mỗi tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn đều phát động phong trào thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm. Nhiều phong trào thi đua được triển khai có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: “Chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Một trong những phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực là “Chung sức xây dựng NTM”. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, bằng cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, phong trào đã tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Về xã Hồ Thầu vào những ngày này, một diện mạo mới đang dần hiện hữu. Hiện nay, xã đang dồn lực để cán đích NTM vào cuối năm 2020. Chủ tịch UBND xã, Phượng Chàn Nu cho biết: Phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến nay, nhân dân đã hiến trên 17.000 m2 đất, đóng góp trên 5.000 ngày công mở mới, đổ bê tông các tuyến đường, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học… Tính đến hết tháng 6.2020, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có sự đổi thay đáng mừng. Thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 18%. Từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để “về đích” đúng lộ trình.

Từ năm 2015 đến nay, nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đóng góp được 375.705 ngày công, hiến 437.994 m2 đất, đóng góp trên 24 tỷ đồng chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, các xã còn lại bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn có sự đổi thay đáng kể.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cũng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất theo chuỗi giá trị đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến hết năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 328 tỷ đồng so với 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 66% năm 2015 xuống còn 36,57% năm 2019.

Trên lĩnh vực VH – XH, các phong trào thi đua cũng hết sức sôi nổi, như “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Đến nay, toàn huyện có 26 trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên ở các cấp học đạt chuẩn, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; kêu gọi được trên 40 tỷ đồng xây dựng trường lớp học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 97%...

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đảm bảo bộ máy hành chính các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ nhân dân hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH ở địa phương” – Bí thư Huyện ủy Vũ Mạnh Hà khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG