Phòng quản lý xuất, nhập cảnh chủ động ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Trong những năm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC), Công an tỉnh Hà Giang luôn đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về XNC. Để tạo điều kiện kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi làm TTHC, Phòng Quản lý XNC chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cắt giảm tối đa thời gian, giấy tờ, chi phí khi thực hiện TTHC; với phương châm hành động “5 tăng, 3 giảm” đó là: Tăng số lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác giải quyết TTHC; tăng thời gian làm việc để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; tăng số lượng TTHC được giải quyết trước hạn quy định; tăng cường ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, chiến sỹ trước công việc, với tinh thần vì nhân dân phục vụ; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật gắn với tuyên tuyên truyền cải cách hành chính của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Quản lý XNC nói riêng; giảm thời gian giải quyết đối với từng TTHC về XNC; giảm giấy tờ, thủ tục không cần thiết khi giải quyết TTHC; giảm chi phí cho người dân. Kết quả được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đơn vị liên tục dẫn đầu trong Công an tỉnh về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số đánh giá các tiêu chí đo lường về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Cán bộ, chiến sỹ phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hướng dẫn công dân khai tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet.

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Phòng Quản lý XNC đã triển khai Chương trình “Tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ cho công dân Việt Nam ở trong nước thông qua mạng internet”; với Chương trình này, người dân khi đề nghị làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông có thể sử dụng máy tính, ipad, điện thoại kết nối mạng internet và làm theo các bước hướng dẫn sau: Truy cập vào trang website https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn chọn mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin người đề nghị nhập thông tin vào tờ khai, sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình và chọn mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập người đề nghị kiểm tra lại các thông tin đã kê khai, nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin, nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì đánh dấu tích vào mục “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” khi đã hoàn tất việc khai thông tin, chọn mục “Kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai. Người đề nghị ghi lại mã số tờ khai để khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Quản lý XNC. Lưu ý, đối với trường hợp gửi hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua đường Bưu điện, trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu hoặc trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai, chọn mục “In tờ khai và kết thúc” và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác. Việc triển khai thực hiện tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ cho công dân Việt Nam ở trong nước thông qua mạng internet, giúp người dân có thể thực hiện việc khai tờ khai ở bất cứ đâu, sau khi hoàn tất sẽ được gửi trực tuyến đến Phòng Quản lý XNC; người dân chỉ phải đến Phòng Quản lý XNC một lần để đối chiếu, chụp ảnh đưa vào hệ thống và nộp lệ phí theo quy định; khi thực hiện tờ khai trên mạng internet có 11/15 thông tin đã có sẵn nội dung, phương án để công dân lựa chọn, do vậy đảm bảo thông tin được thống nhất, chính xác, khi hoàn thành tờ khai các thông tin rõ ràng, không bị tẩy xóa, sửa chữa; cán bộ có thêm thời gian để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chủ động phát hiện các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật… Ngoài ra, nếu người dân có nhu cầu muốn nhận hộ chiếu tại nhà thì đăng ký vào phiếu chuyển phát hộ chiếu của Chi nhánh Viettel Hà Giang tại nơi tiếp nhận thủ tục XNC; thời gian chuyển phát hộ chiếu ở trong địa bàn thành phố Hà Giang là từ 12 giờ đến 24 giờ, tại trung tâm huyện là từ 24 giờ đến 48 giờ và tuyến xã cộng thêm từ 2 ngày đến 4 ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị vẫn duy trì thực hiện 2 TTHC giao dịch trực tuyến ở mức độ 4, 1 TTHC giao dịch trực tuyến ở mức độ 3. Từ những kết quả trên, Phòng Quản lý XNC đã và đang phát huy tốt tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC; tạo được ấn tượng, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Vương Thị Mai (Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Hà Giang)