Phát huy kết quả cải cách hành chính trong giai đoạn mới

BHG - Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển KT-XH của tỉnh. Bởi vậy, tỉnh ta quyết tâm, quyết liệt thực hiện công tác CCHC và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hiện đại, minh bạch, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả CCHC.

Người dân thực hiện các giao dịch hành chính tại bộ phận một cửa phường Trần Phú (thành phố Hà Giang).

Xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Do đó, công tác CCHC của tỉnh có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh ta triển khai công cụ mới để theo dõi, đánh giá công tác CCHC của các sở, ngành và địa phương thông qua Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC (PAR Index) bằng phần mềm chuyên dụng. Điều này vừa tạo thành hệ thống đánh giá đồng bộ, thống nhất, khách quan, minh bạch, vừa có sự lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, trở thành thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cấp, ngành, địa phương. Không dừng ở kết quả này, năm 2016, UBND tỉnh quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Đây là mô hình tổ chức bộ máy hoàn toàn mới, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của T.Ư, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong việc đẩy mạnh CCHC. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Trung tâm Hành chính công từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù, đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công trở thành minh chứng quan trọng trong chiến lược đột phá CCHC của tỉnh nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh có mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả và mang tính đột phá, như: Nhắn tin thông báo cho người dân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngày nhận chế độ chính sách; mô hình “Cà phê doanh nhân”. Đặc biệt, tháng 6.2020, Trung tâm Điều hành giám sát thông minh IOC đi vào hoạt động góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hà Giang thành đô thị thông minh, kiểu mẫu, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố. Hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến xã được thực hiện từ năm 2016 đến nay giúp tiết kiệm nhiều kinh phí, thời gian và cùng lúc có thể triển khai nội dung đến nhiều đối tượng, góp phần quan trọng thúc đẩy công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Với việc triển khai đồng bộ, nhất quán các giải pháp về CCHC, tỉnh ta hoàn thành mục tiêu CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ. Điển hình như: Chỉ số PAR Index năm 2020 tăng vượt bậc (20 bậc so với năm 2019), xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 10 bậc so với năm 2019, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 13 bậc so với năm 2019, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố. Riêng chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) liên tiếp trong 3 năm 2018 – 2020 xếp ở hạng khá so với toàn quốc. Đồng thời, tỉnh ta hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế so với năm 2015, theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)...

Nối tiếp kết quả CCHC, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đưa ra định hướng: Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; CCHC, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng, tạo động lực phát triển KT-XH. Tại Chương trình hành động số 01, ngày 20.11.2020 của BCH Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2021 – 2025. Để kịp thời cụ thể hóa nội dung định hướng, đột phá phát triển của tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế còn tồn tại trong công tác CCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết và Đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ được kỳ vọng tạo khâu đột phá trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ CCHC; xây dựng môi trường làm việc của đội ngũ CBCCVC theo hướng hiện đại, tiến bộ, chuyên nghiệp, dân chủ, thân thiện, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của tỉnh trong thời giai tới. Đồng thời, là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

