Nỗ lực cấp thẻ căn cước công dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

BHG - Cùng với cả nước phấn đấu mục tiêu đến ngày 1.7.2021, sẽ cấp mới 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Qua trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh cho biết, theo kế hoạch, chỉ tiêu giao của Bộ Công an, tỉnh Hà Giang sẽ thu nhận, cấp CCCD cho 585.407 người. Với điều kiện của một tỉnh biên giới, địa hình rộng, chia cắt mạnh, đa dân tộc, nhận thức của người dân còn chưa đồng đều, do đó công tác cấp CCCD gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy Công an toàn tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Từ 1.1.2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được trên 81 ngàn hồ sơ của công dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung cao độ, tăng ca, kể cả ban đêm để kịp thời thu thập thông tin cần thiết phục vụ việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ đội QLHC về TTXH Công an TP. Hà Giang làm các thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dân

Có mặt tại nhà văn hóa tổ 10 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang vào lúc 21 giờ tối mới cảm nhận được những nỗ lực, cố gắng của tổ lưu động cấp CCCD gắn chíp điện tử, thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Tp. Hà Giang. Mặc dù áp lực khối lượng công việc rất lớn, nhưng mỗi người vẫn luôn vui vẻ, niềm nở. Người nào việc đấy, người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bà con làm các thủ tục, người thì chụp ảnh, người thì lấy dấu vân tay cho công dân… Hàng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Tp. Hà Giang thực hiện cấp thẻ CCCD lưu động tại các phường, với tổng số 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 tổ lưu động. Mỗi tổ chia thành 2 ca, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối và cứ thế luân phiên thay đổi ca cho nhau đều đặn. Mục đích nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển, giảm áp lực thời gian, tránh tập trung quá đông người để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 như hiện nay.

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại nhà văn hóa tổ 10, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang

Chị Mai Thủy Ly, tổ 8, phường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất tiện lợi khi được làm thẻ CCCD vào buổi tối, bởi vì ban ngày tôi còn bận đi làm nên không có thời gian. Đặc biệt là tổ lưu động làm việc rất nhanh, gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được làm đủ giấy tờ để phục vụ cho công việc gia đình và bản thân”. Đại úy Lã Chí Thanh, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Tp. Hà Giang, cho biết: Với số lượng người dân rất đông, tất cán bộ, chiến sĩ chúng tôi phải thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm, thường xuyên tăng ca và làm ngoài giờ. Bình thường có ngày chúng tôi làm đến 23 giờ là hết công dân, sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện các hồ sơ, có hôm làm muộn nhất là đến 3 giờ sáng”.

Lên với vùng cao biên giới huyện Đồng Văn, thiếu tá Hoàng Anh Quyết, Trưởng Công an xã Phố Cáo, chia sẻ: Địa bàn xã Phố Cáo đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều bà con đi làm ăn xa. Theo số liệu rà soát địa bàn có trên 4 nghìn công dân đủ điều kiện làm thẻ CCCD, do vậy chúng tôi luôn tổ chức để phối hợp tốt với tổ lưu động cấp thẻ CCCD của Công an huyện triển khai thực hiện nhanh, chính xác, túc trực làm việc cả ngày lẫn đêm. Bà con đến làm CCCD là người ở các thôn bản xa xôi ra trụ sở xã để làm CCCD, đi lại vất vả nên chúng tôi luôn quan tâm bố trí cán bộ, chiến sĩ sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho công dân, đảm bảo không xảy ra tình trạng chen lấn, đảm bảo cho người dân đến làm thẻ được thuận lợi nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, đại tá Đào Sỹ Thiện, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh cho biết: Với khối lượng công việc rất lớn, thời gian theo kế hoạch của Bộ và của tỉnh giao từ nay đến cuối tháng 5 cũng ngắn, do đó ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, rất cần sự vào cuộc tuyên truyền của các cấp, ngành, các cơ quan chức năng để người dân cùng biết, tham gia thực hiện tốt mục tiêu cấp CCCD theo kế hoạch đề ra.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, tại các điểm cấp CCCD trong tỉnh, các cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế số trên thiết bị thông minh. Đây là một tiện ích rất lớn đối với người dân đang tham gia Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chị Ly Thị Hương, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho biết: Người dân khi đến làm CCCD nếu có nhu cầu, cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích của phần mềm VssID trên thiết bị điện thoại di động. Qua đó, sẽ được cập nhật thông tin về lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; có thể tra cứu được các thông tin về mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các dịch vụ công của BHXH. Bên cạnh đó, để giảm sự chờ đợi và chuyển CCCD đến tay người dân kịp thời, tại điểm cấp CCCD, các đơn vị Bưu điện cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyển CCCD về tận gia đình người dân khi có nhu cầu. Như vậy, có thể thấy cùng một dịp làm CCCD, bà con vừa thực hiện được quyền lợi của mình, vừa tích cực tham gia góp phần vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, một mục tiêu mà Chính phủ và các địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang đang quyết tâm thực hiện.

Có thể khẳng định, những ngày qua để nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công việc cấp CCCD gắn chíp điện tử trên toàn tỉnh đã nỗ lực không ngừng, vượt qua những khó khăn, tăng cường độ làm việc không quản ngại ngoài giờ trưa, tối và kể cả ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ người dân làm CCCD. Với quyết tâm cấp CCCD cho 585.407 người, lực lượng Công an tỉnh đang nêu cao trách nhiệm đẩy mạnh việc CCCD gắn chíp điện tử trên toàn tỉnh. Qua đó, không chỉ khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an mà còn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH của cả nước và tỉnh ta.

Bài, ảnh: Hồng Cừ