Đẩy mạnh chuyển đổi số vì Hà Giang phát triển

BHG - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ, toàn diện đến sự phát triển KT – XH. Để bắt kịp xu hướng phát triển, tận dụng cơ hội cuộc cách mạng này mang lại, tỉnh đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Hiện nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước đã triển khai tại 225 điểm; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có mạng LAN, kết nối Internet; số trạm thu, phát sóng (BTS) đạt 2.418 trạm; tỷ lệ xã, phường thị trấn có mạng Internet băng rộng đạt 98%; tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt 98,6%. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được triển khai, trở thành hạ tầng kỹ thuật CNTT quan trọng, cho phép kết nối, liên kết tích hợp ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở TT&TT phối hợp với Viễn thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thử nghiệm nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cấp trên 16.319 tài khoản thư cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp và 5.866 chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan. Hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai với quy mô 241 điểm cầu, đảm bảo 100% cơ quan hành chính tham gia các cuộc họp trực tuyến quy mô 4 cấp từ T.Ư đến cơ sở. Tỉnh triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị kết nối với 98 Camera giao thông, trường học, bệnh viện, cung cấp thông tin về dịch bệnh Covid – 19, thu thập thông tin, mạng xã hội, triển khai ứng dụng họp không giấy tờ, kết nối phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc. Hệ thống một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC triển khai hiệu quả, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 35,13%. Toàn tỉnh có 287 cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Để đảm bảo an toàn thông tin, tỉnh đã thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh; 100% máy chủ thuộc hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được cài đặt cấu hình tường lửa, phần mềm diệt virus, cài đặt hệ thống giám sát an toàn thông tin do Bộ TT&TT triển khai.

Hướng đến xây dựng chính quyền số, ngày 31.12.2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 276/KH – UBND về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí thực hiện 282.110 triệu đồng từ nguồn ngân sách T.Ư, ngân sách tỉnh, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Mục tiêu đến năm 2025: Xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ; đảm bảo internet băng thông rộng chất lượng cao diện rộng toàn tỉnh; hoàn thành các hệ thống nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; chia sẻ dữ liệu; hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh; 85% dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, huyện và 70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; 100% cán bộ công chức tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh; 100% sự kiện chính trị của tỉnh được truyền thông số… phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế; thu hẹp khoảng cách số…

Để thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch, tỉnh tập trung vào các giải pháp quan trọng: Hoàn thiện môi trường pháp lý; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật; hệ thống nền tảng; cơ sở dữ liệu; các ứng dụng, dịch vụ; đảm bảo an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực. Các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp; gắn nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH; đẩy mạnh truyền thông số; UBND các huyện, thành phố lựa chọn một xã/phường triển khai thử nghiệm việc chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu, hợp tác để làm chủ công nghệ.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Lã Đình Điền chia sẻ: “Nền tảng công nghệ số được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian qua với nhiều cách làm đột phá, sáng tạo đã thực sự tác động mạnh mẽ đến công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển KT – XH; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm; từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; hướng đến xây dựng chính quyền điện tử vì nhân dân phục vụ”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN