Quân khu 2 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

BHG - Sáng 5.1, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu. Tại điểm cầu tỉnh ta có Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố là thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh.

Các đại biểu dự tổng kết công tác GDQP-AN tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh. Toàn quân khu mở được 573 lớp cho trên 37.000 người, đạt trên 105% kế hoạch năm; Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh mở 370 lớp tập huấn cho gần 35.000 cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân được triển khai hiệu quả với hình thức, phương pháp phong phú.

Tại tỉnh Hà Giang, trong năm 2021, toàn tỉnh tổ chức được 98 lớp cho trên 7.300 đối tượng, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người có uy tín mà cụ thể là các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc; đã mở được 2 lớp với 210 người tham gia. Qua đó giúp các đối tượng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Hội đồng GDQP-AN các cấp cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư, Kế hoạch hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội đồng GDQP-AN T.Ư về nhiệm vụ công tác GDQP-AN. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12/CT-TW của Bộ Chính trị; Luật QP-AN và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác GDQP-AN đến toàn thể các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp đối với công tác GDQP-AN nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Chú trọng GDQP-AN cho các đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên. Tiếp tục đổi mới, nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy chế, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN cho các địa phương.

