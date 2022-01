Bình yên biên cương

BHG - Huyện Mèo Vạc có đường biên dài hơn 40 km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của nước bạn Trung Quốc. Để giữ bình yên cho dải biên cương này, đồng thời nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn biên phòng Xín Cái chia sẻ: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 23 km với 72 cột mốc, thuộc địa bàn xã Xín Cái và Thượng Phùng. Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ chủ động nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát chặt chẽ biên giới; phối hợp tốt với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý xuất, nhập cảnh, tạm trú, tạm vắng đối với người ra, vào khu vực biên giới theo quy định của pháp luật…

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tăng gia sản xuất.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Xín Cái thường xuyên đối diện không ít khó khăn như: Địa hình dọc biên giới chủ yếu là núi cao, khe sâu, rừng rậm, nhiều đường mòn, lối mở, mùa Đông thường xảy ra rét đậm kéo dài, có thời điểm còn xảy ra băng tuyết. Song đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 252 vụ/1.013 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc; ngăn chặn 5 vụ/38 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn và ngăn chặn 10 vụ/41 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đơn vị đã đấu tranh thành công 4 chuyên án, gồm 2 chuyên án mua bán phụ nữ và 2 chuyên án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt và khởi tố 10 đối tượng, giải cứu 3 phụ nữ. Ghi nhận những kết quả đạt được, năm qua, Đồn Biên phòng Xín Cái đã được Chính ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đối với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 17 km, giữ vững an ninh trật tự khu vực được giao phụ trách. Trong 2 năm qua, đơn vị đã được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND tỉnh. Những kết quả trân quý này đã nói thay cho những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị còn đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi bò, lợn, gà để cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Có thể thấy, dù sứ mệnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia còn nhiều gian nan, vất và nhưng những chiến sỹ biên phòng trên tuyến biên giới huyện Mèo Vạc vẫn luôn lạc quan, yêu đời để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ