10 kết quả nổi bật của Công an tỉnh Hà Giang năm 2021

BHG - Năm 2021, Công an tỉnh triển khai thực hiện các mặt công tác với nhiều biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện sáng tạo, đổi mới, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nổi bật trên những mặt công tác sau:

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân Công an tỉnh Hà Giang.

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng: Có nhiều điểm mới và đạt được những kết quả quan trọng. Ban hành Nghị quyết số 05 về bố trí cán bộ ở các cấp Công an tỉnh Hà Giang, qua đó đã động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác tại cơ sở, vùng biên giới, nhiều khó khăn, vất vả; xây dựng Bộ tài liệu “Hệ thống câu hỏi phục vụ công tác nghiên cứu, học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới” phục vụ công tác phát triển Đảng. Kiện toàn các cấp ủy cơ sở, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp; thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá năng lực cán bộ trước khi xem xét bổ nhiệm; đặc biệt đã thực hiện việc đánh giá năng lực xử lý tình huống nghiệp vụ đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trọng điểm. Bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn, đủ mỗi xã 5 CBCS; sắp xếp cán bộ của Bộ Công an tăng cường tại 32 xã biên giới.

Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó điểm nhấn là triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Ban hành và triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang”.

2. Công tác bảo đảm an ninh: Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, kỳ họp, hội nghị quan trọng diễn ra trên địa bàn; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hà Giang. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp các lực lượng tham gia các cuộc diễn tập KVPT các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Mèo Vạc đạt kết quả xuất sắc. An ninh trên tuyến biên giới được giữ vững ổn định. An ninh chính trị nội bộ cơ bản được giữ vững; an ninh kinh tế được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. An ninh trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về ANTT...

3. Tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần kéo giảm tội phạm về TTXH kéo giảm 12,9%. Tỉ lệ khởi tố, điều tra khám phá án đạt 97,8%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đã khám phá nhiều vụ án hình sự, được dư luận quan tâm, điển hình như: Chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch trên 200 tỉ đồng; điều tra khám phá nhanh vụ án giết người ở xã biên giới Má Lé, huyện Đồng Văn, kịp thời bắt giữ thủ phạm gây án, ổn định dư luận quần chúng nhân dân... Tổ chức xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú vượt chỉ tiêu Bộ giao. Tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 98,5%; tập trung khám phá các đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động về ma tuý quy mô liên tỉnh và qua biên giới, triệt xóa các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

4. Quyết liệt, thần tốc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử: Thành lập 24 tổ công tác, tăng cường hàng trăm cán bộ xuống cơ sở làm việc liên tục 24h/7 ngày với quyết tâm cao nhất phấn đấu đạt chỉ tiêu tiến độ Bộ giao; tỉ lệ thu nhận hồ sơ đạt trên 96%, tỉ lệ làm sạch Dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,95%.

5. Năm 2021, Bộ Công an đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Công an Hà Giang xếp loại xuất sắc (đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 30 TTHC trên 4 lĩnh vực. Các TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết đúng và vượt thời hạn.

6. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được chú trọng, phát huy hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vì sự nghiệp ANTT: Xây dựng mới 35 mô hình tự quản về ANTT, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 562 mô hình; duy trì trên 2.000 tổ tự quản tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nhân rộng các mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Dòng họ tự quản về ANTT”. Chuyển hóa thành công 7 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

7. Vững vàng, xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19: Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công an Hà Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, huy động trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám sát địa bàn, tích cực tham gia các chốt kiểm dịch, các tổ cơ động phòng, chống dịch. Quyên góp trên 435 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19, cùng nhiều hiện vật, nhu yếu phẩm thiết thực ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.. góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

8. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT trên tuyến biên giới. Duy trì và thực hiện tốt cơ chế giao lưu, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới với Công an tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Trao đổi gần 600 hàm thư; tổ chức 11 cuộc hội đàm đột xuất trên tuyến biên giới và 3 cuộc hội đàm trực tuyến để phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết 236 vụ án, vụ việc xảy ra.

9. Công tác hậu cần kỹ thuật có nhiều đổi mới, hiệu quả: Thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất. Tập trung thi công vượt tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây dựng; thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách. Chú trọng quan tâm đầu tư xây dựng và đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp xã, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở...

10. Năm thứ 2 liên tiếp, Công an tỉnh Hà Giang vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng “Cờ Thi đua xuất sắc” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, vinh dự được tặng “Cờ Thi đua năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh”. Ngoài ra, nhận được nhiều thư khen, thư cảm ơn của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận những thành tích, chiến công, việc làm thiết thực, ý nghĩa với tinh thần vì Nhân dân phục vụ...