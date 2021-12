Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ lớn của tỉnh

BHG - Sáng 7.12, Tiểu ban An ninh sức khoẻ Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phương án phục vụ các hoạt động kỷ niệm diễn ra thành công, an toàn.

Tiểu ban An ninh sức khoẻ triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn của tỉnh.

Theo đó, để các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII năm 2021 được diễn ra an toàn, Tiểu ban An ninh sức khoẻ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể, nhằm bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chăm sóc sức khoẻ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, thống nhất cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, báo cáo và xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, phục vụ hiệu quả yêu cầu, chính trị và đối ngoại của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xây dựng và hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách đến dự Lễ kỷ niệm và làm việc tại địa phương. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT, quản lý chặt chẽ địa bàn và các loại đối tượng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn để các hoạt động kỷ niệm của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)