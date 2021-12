BHG - Ngày 11.12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 15.8.2021, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt. Ngay sau lễ phát động, 100% Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện với phương châm “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu chống dịch; mỗi đơn vị Công an là pháo đài vững chắc” và khẩu hiệu hành động “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua đã khích lệ, động viên, cổ vũ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, tích cực tham gia tuyến đầu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Qua gần 4 tháng thực hiện, phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, CBCS tích cực hưởng ứng, thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, với “mệnh lệnh từ trái tim”. Với tinh thần thần tốc, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiêm phủ vaccine, bảo vệ cơ sở cách ly tập trung, thu dung điều trị bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đóng góp quan trọng kiểm soát thành công dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước đã đề ra, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương hy sinh dũng cảm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các nội dung phong trào thi đua đặc biệt, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kêu gọi toàn thể CBCS CAND phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng CAND anh hùng.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)